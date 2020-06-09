Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил с 70-летием Виктора Елисеева

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов поздравил с 70-летним юбилеем начальника Академического ансамбля песни и пляски войск Росгвардии - художественного руководителя, народного артиста РСФСР генерал-майора Виктора Елисеева.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что в своем поздравлении главком Росгвардии отметил, что Виктор Елисеев многолетним творчеством вносит огромный вклад в развитие музыкальной культуры, способствует возрождению духовно-нравственных начал и традиций в нашей стране.

Виктор Золотов подчеркнул, что благодаря таланту, необыкновенному обаянию, яркой индивидуальности и потрясающему трудолюбию руководителя ансамбль радует зрителей богатейшим репертуаром и самобытными исполнителями. Художественный руководитель ведущего войскового ансамбля делится секретами профессионального мастерства, способствует воспитанию молодых талантов, задает высокую художественную планку коллективу ансамбля, чем вызывает большой зрительский интерес любителей песни, музыки и танца. Патриотизм, преданность любимому делу, виртуозное мастерство и ежедневная кропотливая работа снискали юбиляру высокий авторитет в войсках, уважение коллег и многочисленных друзей, искреннюю любовь тысяч слушателей в нашей стране и за рубежом.

Генерал армии Виктор Золотов искренне пожелал юбиляру и его близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и дальнейших творческих успехов.

Под руководством Виктора Елисеева ансамбль достиг больших творческих успехов, стал высокопрофессиональным коллективом, что послужило основанием для присвоения в 1993 году ансамблю звания "Академический". Благодаря высокому профессионализму художественного руководителя Академический ансамбль заслуженно признан ведущим творческим коллективом России, который сохраняет и развивает национальную артистическую школу и традиции военного музыкального искусства.

В 2018-2020 годах творческий коллектив подготовил 7 новых концертных программ и дал 266 концертов, на которых побывало свыше 460 тысяч зрителей. Студийная работа также является неотъемлемой и важнейшей частью творческой деятельности ансамбля. Только с 2013 по 2020 год записано свыше 300 аудиозаписей хора, оркестра и солистов ансамбля. По личной инициативе Виктора Елисеева на базе Академического ансамбля создана студия (детский ансамбль), для участия в которой привлечено свыше 250 детей военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации и МВД России.

За историю существования ансамбля его артисты выступили во многих странах мира. Дважды за свою историю ансамбль выступал на церемонии открытия Олимпийских игр: в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. Под руководством Виктора Елисеева артисты ансамбля записали несколько кавер-версий всемирно известных музыкальных композиций. Публика всегда с нескрываемым восторгом принимает как классические произведения, песни военных лет в исполнении ансамбля, так и подобные современные аранжировки, разложенные на академическое хоровое многоголосье.

За заслуги в области культуры, многолетнюю творческую деятельность и значительный вклад в реализацию государственной политики Российской Федерации в сфере культуры и национальной безопасности Российской Федерации Елисеев Виктор Петрович награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Дружбы, Почета, медалью Жукова, Почетной грамотой Президента Российской Федерации. К поздравлению генерала армии Виктора Золотова присоединились известные деятели российской культуры и искусства. Среди них Владимир Винокур, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Николай Басков, Олег Газманов, Валерий Меладзе, Александр Буйнов, Валерия, Тамара Гвердцители, Михаил Швыдкой, Александр Олешко и Сергей Волчков.