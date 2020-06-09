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08.06.2020 23:01
Рубрика: Общество

Рабочие кадры "под ключ"

Дуальные программы обучения все более востребованы у работодателей и студентов
Текст: Анастасия Павлова
Российская газета - Спецвыпуск № 123(8177)
Немецкие компании в России успешно готовят рабочие кадры по системе дуального образования.
Мехатроников для компании Баутекс готовит колледж в городе Гусь-Хрустальный. Фото: Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) Мехатроников для компании Баутекс готовит колледж в городе Гусь-Хрустальный. Фото: Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП)
Мехатроников для компании Баутекс готовит колледж в городе Гусь-Хрустальный. Фото: Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП)

До половины времени студенты проводят на производстве, а после окончания колледжа получают не только работу и диплом российского образца, но и свидетельство европейского уровня. Работодатели заинтересованы в квалифицированном персонале под их требования: мехатрониках, специалистах по металлообработке, логистах и специалистах по административной деятельности. Потребность в таких кадрах будет расти.

Как подчеркивалось на слушаниях по вопросу развития среднего профессионального образования в Совете Федерации, состоявшихся в конце зимы, примерно 80 процентов от всех занятых в российской экономике являются рабочими или специалистами среднего звена. При этом только 62,2 процента выпускников колледжей могут после окончания обучения найти работу по специальности. И хотя на сайтах большинства предприятий постоянно размещаются объявления о многочисленных вакансиях, там не торопятся принимать на работу свежеиспеченных специалистов. Не потому, что их учили плохо, а учили в отрыве от реальности. Вывод напрашивается простой: предприятие должно диктовать учебному заведению, какие им нужны специалисты, и при этом, разумеется, участвовать в подготовке, в том числе и финансово.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Студенты-иностранцы смогут учиться в российских вузах удаленно

Поэтому дуальное образование сегодня выгодно трем сторонам: работодателю, учебному заведению и студенту. По сути, это система, когда компания берет на себя ответственность за практические навыки, а колледж - за теоретические знания. В период обучения студент получает стипендию. Предприятие таким образом инвестирует в хороших, интегрированных в команду, специалистов. Вероятность трудоустройства студента многократно возрастает.

Еще в 2013 году ВТП запустила пять пилотных проектов дуального образования. Одна из самых перспективных специальностей на тот момент - мехатроник. Это изначально немецкая профессия, объединяющая квалификации электрика, электроника и механика и ИТ-специалиста. Такие специалисты профессионалы работают со сложными компьютеризированными станками и другим оборудованием. Один из первых проектов стартовал в компании Баутекс в городе Гусь-Хрустальный на основе другой специальности. За годы внедрения и адаптации дуальных учебных процессов удалось совместными силами с ВТП внедрить специальность "Мехатроника и робототехника" в колледже Гусь-Хрустального.

Сегодня немецкие компании работают в тесной связке с 14 колледжами в восьми российских регионах. За время внедрения программы уже закончили дуальную программу обучения по немецкой модели почти 300 студентов по 9 специальностям.

Сегодня немецкие компании работают в тесной связке с 14 колледжами в восьми регионах России

Российско-Германская ВТП работает над совершенствованием федеральных правовых норм, что позволило бы организовывать профессиональное обучение, ориентируясь на немецкую дуальную модель в каждом субъекте РФ. В планах и новые специальности, например, из сферы обращения с отходами: это перспективное и очень нуждающееся в современных навыках направление.

Компания "ХайдельбергЦемент" совместно с Российско-Германской ВТП и Сланцевским индустриальным техникумом также запустила программу дуального образования. В 2020 году компания запланировала принять в программу двух студентов третьего курса в качестве стажеров по профессии слесарь-ремонтник. В прошлом году компания уже выбрала двух человек, подходящих требованиям компании студентов, и они приняты на работу, сейчас дополняют теоретическое обучение в техникуме, совмещают учебу и работу практическими навыками на заводе.

Система дуального образования означает поровну обучение "за партой и за станком", что в итоге помимо диплома российского образца выпускники получают свидетельство, подтверждающее знание, соответствующее немецким требованиям качества. Выпускники Тихорецкого индустриального техникума этого года получают диплом по специальности "Механизация сельского хозяйства" и сертификат немецкого образца "Специалист по металлообработке".

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
На кого пойти учиться: Названы самые перспективные профессии

В 2020-2021 учебном году 10 студентов Краснодарского машиностроительного колледжа получат российские дипломы по направлению "Технология машиностроения" и немецкие сертификаты по профессии "Индустриальный механик".

Конечно, дуальное образование не ограничивается только рабочими специальностями. Крупные немецкие компании в России успешно сотрудничают и с вузами. Например, в Германии достаточно давно и успешно SAP реализует программы дуального образования. Работает это не только внутри страны, есть проекты с вузами из стран Персидского залива. Особенность "вузовских" дуальных программ в том, что студент поступает сразу и в университет, и в компанию, при этом 3-4 года обучения (это прикладной бакалавриат) он проводит именно в компании.

"Подобная система помогает готовить кадры в специфических областях, при этом сам учащийся уверен в своем дальнейшем трудоустройстве, а между вузами поддерживается здоровая конкуренция", - говорит Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

В России это функционирует немного по-другому: через программу Университетский Альянс SAP. Глобально в нее входит более 3500 вузов, из них около 135 - из РФ и СНГ. Основной подход - модель Train-the-trainer, обучение преподавателей, которые тиражируют знания на студентов. Преподаватели получают знания через семинары, онлайн-библиотеку учебных материалов SAP Learning Hub Academic Edition.

"Главное преимущество дуального образования - более высокое качество подготовки. Вы хотите стать инженером и работать на производстве? Университет дал вам теоретические знания, но вы слабо представляете, как выглядит цех изнутри, какое оборудование в нем установлено. Чтобы таких ситуаций не возникало, и существует дуальное образование", - говорит Андрей Белоедов, исполнительный директор по продажам и маркетингу компании REHAU в Восточной Европе.

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У REHAU есть собственный обучающий центр - REHAU Академия, его создали для развития компетенций при использовании продуктов и решений компании. Туда приходят архитекторы, проектировщики, монтажники инженерных систем и другие. Не было никаких проблем добавить к этому списку еще и студентов.

"Инициатива нашла поддержку среди российских профильных вузов, и теперь мы сотрудничаем с ними в рамках дуального образования на постоянной основе. Некоторые из студентов после получения диплома остаются с нами. Сейчас они работают и в московском офисе, и на заводе в Гжели, и в региональных представительствах. Это говорит об эффективности системы", - резюмирует Андрей Белоедов.

Общество Образование

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