Джон Уик может стать играбельным персонажем Mortal Kombat 11

Интересный слух о знаменитом файтинге Mortal Kombat 11 появился на форуме Reddit.

Один из пользователей, ссылаясь источник в NetherRealm Studios, написал, что для игры выйдет еще два дополнения с новыми бойцами.

Пост быстро был удален, но интернет помнит все, и пользователи Сети успели сохранить скриншот сообщения.

Согласно представленным данным, в первый набор, выход которого намечен на конец текущего года, войдут Хавик, Такеда, Детстроук - персонаж комиксов DC и Палач Рока - главный герой серии игр DOOM.

Во втором DLC, намеченном на 2021 год, могут быть представлены Ли Мей, Куан Чи, маньяк Майкл Майерс из хоррор-франшизы "Хэллоуин" и Джон Уик с внешностью и озвучкой Киану Ривза.

На первый взгляд все это выглядит слишком круто, чтобы быть правдой, в первую очередь из-за авторских прав, которые принадлежат разным компаниям.

С другой стороны, если NetherRealm Studios удастся разрешить этот вопрос, геймеры будут готовы дорого заплатить за возможность столкнуть в интерактивной битве, например, Думгая и Джона Уика.