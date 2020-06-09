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09.06.2020 22:24
Рубрика: Спорт

Ничья с космосом

Экипаж МКС впечатлил шахматиста Карякина
Текст: Анна Козина
Чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин назвал ничью в партии с членом экипажа Международной космической станции (МКС) Анатолием Иванишиным закономерным результатом.

- Я не волновался так, когда играл матч на первенство мира. Ведь когда ты играешь с космосом, не понимаешь, чего ожидать. Партия была очень интересная, острая, но достаточно корректная, - прокомментировал Карякин. - Могу сказать, что человеческий мозг очень хорошо функционирует в космосе. Мелькала фраза, что космос сближает. Сегодня мы увидели, что и шахматы сближают людей совершенно разных профессий и разных миров.

Фото: РИА Новости
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Матч был приурочен к юбилею партии "Космос - Земля", которая состоялась 9 июня 1970 года. Карякин предложил проводить такие матчи чаще, чем раз в 50 лет. Тем более понравилось не только Сергею.

Прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте", как сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР), собрал более 800 тысяч зрителей.

Спорт Шахматы

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