Экипаж МКС впечатлил шахматиста Карякина

Чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин назвал ничью в партии с членом экипажа Международной космической станции (МКС) Анатолием Иванишиным закономерным результатом.

- Я не волновался так, когда играл матч на первенство мира. Ведь когда ты играешь с космосом, не понимаешь, чего ожидать. Партия была очень интересная, острая, но достаточно корректная, - прокомментировал Карякин. - Могу сказать, что человеческий мозг очень хорошо функционирует в космосе. Мелькала фраза, что космос сближает. Сегодня мы увидели, что и шахматы сближают людей совершенно разных профессий и разных миров.

Матч был приурочен к юбилею партии "Космос - Земля", которая состоялась 9 июня 1970 года. Карякин предложил проводить такие матчи чаще, чем раз в 50 лет. Тем более понравилось не только Сергею.

Прямой эфир в социальной сети "ВКонтакте", как сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР), собрал более 800 тысяч зрителей.