Новости

В Сибири врач пойдет под суд за неверный диагноз и опасное лечение 13:41
Forbes оценил военное превосходство России над НАТО в Прибалтике 13:39
В Германии раскритиковали отель за отказ принимать полных гостей 13:38
Суд заочно арестовал доктора Блюма, обманувшего парализованную сноубордистку 13:37
Экс-премьер Киргизии приговорен к 18 годам заключения по делу о коррупции 13:32
В Ленобласти сотрудники энергопредприятия вымогали взятку в 100 млн рублей 13:32
Разработчик рассказал об испытаниях новейшего бронеавтомобиля "Атлет" 13:30
В России восстановили редкий самосвал ГАЗ на базе "полуторки" 13:30
Песков назвал чудовищным ДТП с участием Ефремова 13:29
Найдены похищенные при нападении на инкассаторов в Красноярске 2 млн рублей 13:28
Иностранные дипломаты в числе первых увидели Храм Победы в парке Патриот 13:27
Голикова: Дети составляют 7,5% от числа инфицированных коронавирусом в РФ 13:27
Таможне могут разрешить расследовать контрабанду алкоголя и табака 13:22
Леонид Рошаль: Ограничения нужно снимать, но вирус пока не побежден 13:20
Патрушев призвал жестко контролировать состояние энергетических объектов 13:14
Глава Минспорта РФ считает, что сборы за границей пока не нужны 13:10
Исследование - люди со второй группой крови тяжелее переносят COVID-19 13:07
В Москве изъяли 9 тысяч пачек контрафактных сигарет 13:04
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил с 70-летием Виктора Елисеева 13:04
Преемник Haval H6 впервые попал на видео 13:00
Появился новый кадр с Миллой Йовович из экранизации игры Monster Hunter 12:59
Роспотребнадзор забраковал воду в челябинских озерах 12:55
Политолог Наталья Елисеева: Вопрос национализации элит стоял очень давно 12:55
Лукашенко оценил характер избирательной кампании президента 12:54
Минздрав поблагодарил доноров за ответственное поведение во время эпидемии 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 13:32
Рубрика: В мире

Экс-премьер Киргизии приговорен к 18 годам заключения по делу о коррупции

Текст: Артем Петров ( Бишкек)

Бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова, возглавлявшего правительство республики в 2017-18 годах, приговорили к 18 годам лишения свободы. Суд признал бывшего высокопоставленного чиновника виновным в коррупции.

День России отметят в Киргизии большим концертом без зрителей

Уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и приобретение оборудования для двух объектов - Исторического музея и ипподрома в курортной Чолпон-Ате, - было возбуждено летом 2018 года. Сапар Исаков стал его главным фигурантом позднее.

По данным следствия, ущерб госбюджету в результате действий экс-премьер-министра КР и еще нескольких чиновников составил 307 миллионов 650 тысяч сомов (примерно 306 миллионов рублей).

Также Сапар Исаков, согласно решению суда, должен будет выплатить государству почти 250 миллионов сомов (около 249 миллионов рублей).

Ранее бывший глава правительства КР был приговорен к 15 годам лишения свободы по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Губернатор Подмосковья анонсировал снятие ограничений
Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов
Пушков раскритиковал слова историка из США о России
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии