Экс-премьер Киргизии приговорен к 18 годам заключения по делу о коррупции

Бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова, возглавлявшего правительство республики в 2017-18 годах, приговорили к 18 годам лишения свободы. Суд признал бывшего высокопоставленного чиновника виновным в коррупции.

Уголовное дело по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию и приобретение оборудования для двух объектов - Исторического музея и ипподрома в курортной Чолпон-Ате, - было возбуждено летом 2018 года. Сапар Исаков стал его главным фигурантом позднее.

По данным следствия, ущерб госбюджету в результате действий экс-премьер-министра КР и еще нескольких чиновников составил 307 миллионов 650 тысяч сомов (примерно 306 миллионов рублей).

Также Сапар Исаков, согласно решению суда, должен будет выплатить государству почти 250 миллионов сомов (около 249 миллионов рублей).

Ранее бывший глава правительства КР был приговорен к 15 годам лишения свободы по уголовному делу о модернизации столичной ТЭЦ.