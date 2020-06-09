Эксперты раскрыли секрет популярности TikTok

Китайская социальная сеть с короткими видеороликами стала настоящим феноменом 2020 года. По данным аналитиков из Qustodio, дети из США, Великобритании и Испании тратят на него 95 минут в день. В чем причина такой популярности приложения по всему миру, в том числе и среди взрослых людей, рассказывают эксперты.

"TikTok набирает популярность и среди взрослых - это то место, где почти нет рекламы, много жизненного юмора, танцев и приколов, а тиктокерами себя гордо называют люди любого возраста, - утверждает Дамир Фейзуллов, директор по digital & social media коммуникационного агентства PR Partner. - Например, одной из самых популярных российских блогеров в TikTok за 50. Туда заходят, чтобы отдохнуть, не нужно выделять пару часов на просмотр ролика - видео длятся 15 - 60 секунд".

По его мнению, YouTube-блогеры заточены на длинные ролики, так как с них можно получить больше монетизации по партнерской программе. "В TikTok еще есть искренность, проще проявить себя, не быть просто зрителем - снял, наложил фильтры, эффекты, обрезал лишнее и добавил музыку: все внутри приложения", - заключает Фейзуллов.

С ним соглашается и Евгения Лампадова, генеральный директор коммуникационного агентства "ЛАМПА": "YouTube сегодня - это длинные форматы, а современная молодежь предпочитает менее продолжительные видео, Тик Ток и в этом подходит данной аудитории. Быстрые, легкие для восприятия ролики, с понятным алгоритмом органической выдачи контента - идеальное попадание в аудиторию".

Артем Рабчук, руководитель по новым медиа в Yota полагает, что соцсеть постепенно начала терять свое очарование с приходом крупных блогеров из других соцсетей, медийных личностей, артистов. "Ведь они, подобно брендам, продолжают делать контент так, как привыкли в том же Instagram и с трудом подстраиваются под формат TikTok, - говорит он. - И за счет большой базы их поклонников, это приживается в TikTok. Но есть надежда, что сами тиктокеры смогут остановить эту экспансию, и соцсеть останется островком оригинальности, искренности и самобытности".

TikTok растет впечатляющими темпами: по официальным данным площадки, всего за 1 квартал количество пользователей в России выросло ровно в 2 раза - с 9 миллионов в 4 квартале 2019 года до 18 миллионов в 1 квартале 2020. "Несмотря на то, что представлена разными возрастными группами, выстрелила она именно за счет подростков, представителей поколения Z, - считает Вероника Демаева, руководитель отдела мобильной и видеорекламы агентства E-Promo. - Зумеры в отличие от миллениалов хотят создавать контент, а не потреблять, а TikTok создан для этого! Проявляй себя творчески без ограничений по формату, аудитория примет любого тебя".