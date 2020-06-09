Эксперты: Сменившие профессию выпускники вузов сохраняют до 5% ВВП

Каждый третий выпускник российского вуза или ссуза в течение первых трех лет работы уходит из профессии, подсчитал Росстат. Эксперты утверждают: именно такой карьерный маневр сохраняет нашей стране больше 5% ВВП. Почему так получается, выясняем с экспертами.

Квалификационная яма, то есть несоответствие знаний и навыков сотрудников ожиданиям работодателей, обходится глобальной экономике в 6% глобального ВВП, подсчитали исследователи Boston Consulting Group. По их оценкам, к 2025 году ущерб может вырасти до 11% и составить 18 трлн долларов. В то же время в России такие же потери в краткосрочной перспективе оцениваются в 0,6% ВВП, а их рост в ближайшую пятилетку ограничен значением 1,8%.

"Мы живем в эпоху быстрой смены требований и квалификаций, - объясняет природу явления директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. - Пока студент учится в университете, ситуация уже меняется настолько, что усвоенные знания успевают устареть. А если человек завершил образование несколько десятков лет назад? Высшее образование, как и средне-специальное, становится базой, опираясь на которую молодой специалист может со временем стать профессионалом, но для этого ему надо будет очень многому научиться".

Росстат опросил выпускников вузов и ссузов за предыдущие три года. Итог: почти каждый третий, или 634,5 тысячи человек, работают не по той специальности, которой учились. Больше всего "дезертиров" с дипломами по сельскому, лесному и рыбному хозяйству - 61%. Следом идут социологи и социальные работники (53%), а также специалисты по промэкологии и биотехнологии (47%). Самыми верными своему образованию ожидаемо оказались медики - показатель трудоустроенных по специальности от 93% до 97%. "Уровень безработицы среди выпускников вузов 2019 года составил 25,5%, ссузов - 31,3%", - добавили в пресс-службе Росстата.

Понятно, что при такой конкуренции за рабочие места, многие выпускники сразу же идут на смену профессии. По мнению Ирины Абанкиной, даже при успешном первом трудоустройстве, в 29-30 лет многие уходят в другие профессии по личным причинам. Именно такая "профессиональная гибкость" позволяет экономике заглаживать квалификационную яму, констатирую эксперты.

"Есть два главных принципа поиска и найма персонала, - рассказывает директор по маркетингу рекрутинговой компании Kelly Services Жанна Волкова. - Лучше взять кандидата "на четверку с минусом", но вовремя, чем потратить дополнительное время на поиск "отличника". Второй - "найми за потенциал и обучи". Поэтому HR-менеджеры обращают особое внимание на энергию, образование и потенциал соискателя".

В результате такого перетока компании получают людей пусть и с "неправильными" дипломами, но зато с тем набором личных и профессиональных качество, который им необходим. Сложившаяся система вполне рациональна, полагает Ирина Абанкина. А для того, чтобы она полноценно могла функционировать, нужны независимые центры оценки квалификации, которые могли был объективно подтвердить освоение человеком новой специальности. Такие документы необходимы для работы во многих сферах, где профессиональная компетенция регулируется законом. "Важно, чтобы человек мог быстро и без лишних затрат времени подтвердить свои компетенции, которые он освоил тем или иным образом и которыми обладает именно сейчас, - заключает Ирина Абанкина. - И тогда будет понятно, в чем именно этот человек профессионал в настоящий момент, а не какой объем устаревших знаний он когда-то усвоил".