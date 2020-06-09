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08.06.2020 22:53
Рубрика: В мире

Пережившие "корону"

Как федеральные земли выходят из локдауна
Текст: Марина Алешина
Российская газета - Спецвыпуск № 123(8177)
Июнь стал переломным месяцем для Германии: после долгого перерыва в стране начала оживать сфера услуг - причем каждая федеральная земля самостоятельно определила график выхода из локдауна, отмечает Spiegel online.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самые строгие карантинные меры действовали в Баварии. Однако с конца мая там заработали фитнес-клубы и бассейны, кафе и рестораны. Главным разочарованием для баварцев стало решение местных властей не проводить этой осенью Октоберфест, который ежегодно приносил в баварскую казну сотни миллионов евро и создавал около 13 тысяч рабочих мест для соискателей со всей страны.

На поддержку экономики правительство ФРГ выделяет в 2020-2021 годах 130 миллиардов евро

Регионы, имеющие выход к Северному и Балтийскому морям, сделали ставку на восстановление туризма - пока что внутреннего. Действовать приходится с осторожностью. Первыми на пляжи выпустили обладателей недвижимости на побережье, затем уже отели открыли двери для гостей с региональной "пропиской". И только на третьем этапе курорты смогли посетить путешественники из других немецких земель. При этом везде действуют свои правила. В Нижней Саксонии каждая коммуна сама решает, пускать ли туристов без ночевок (отследить однодневные контакты в случае заражения COVID-19 гораздо труднее, чем среди постояльцев гостиниц). В земле Мекленбург - Передняя Померания обязательно бронирование отдыха как минимум на неделю, при этом предельно допустимая заполняемость отелей - 60 процентов. Один из них попытался оспорить это санитарное требование в суде, но лимит остался в силе. Местные власти уже запустили акцию под девизами "Мы - земля отдыха" и "Покажи сердце - выбери нас". А еще в регионе разрешили открыть летние лагеря и турбазы для школьников, но они также не должны быть укомплектованы полностью. Недавно вышли из самоизоляции такие популярные острова, как Рюген и Зюльт.

Фото: AFP/John MACDOUGALL
Меркель заявила о самой тяжелой экономической ситуации в истории Германии

Именно гастрономия, туризм, а также культура признаны в Германии наиболее пострадавшими от "короны". С начала июня до конца августа учреждения и предприятия этих отраслей смогут получить еще один транш срочных выплат, если докажут, что по-прежнему терпят убытки в размере не менее 50 процентов от прежней выручки с продаж. Размер компенсации в каждом случае может составить до 150 тысяч евро. Общая сумма на эти цели в размере 25 миллиардов евро заложена в беспрецедентный пакет помощи гражданам и бизнесменам, попавшим в зону финансовой турбулентности. Как раз на этой неделе его утвердило правительство ФРГ. В общей сложности на стимулирование национальной экономики и преодоление последствий пандемии выделяется 130 миллиардов евро на 2020-2021 годы. Для сравнения: весь федеральный бюджет, все расходы ведомств и министерств составляют 350 миллиардов, отмечает Handelsblatt.

Среди мер - снижение налога на добавленную стоимость с 19 до 16 процентов с 1 июля до конца 2020 года. Льготная ставка такого налога понизится с семи до пяти процентов. Благодаря государственным субсидиям с 2021 года населению и предприятиям дешевле будет обходиться электроэнергия, производимая из возобновляемых источников. До сих пор она облагалась специальной пошлиной за каждый киловатт-час. Предусмотрены инвестиции в "зеленые технологии". Например, с трех до шести тысяч евро увеличатся субсидии на покупку электромобилей стоимостью от 40 тысяч.

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