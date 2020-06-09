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09.06.2020 15:41
Рубрика: Экономика

ФТС: У физлиц с получением товаров из-за рубежа сложностей не возникает

Текст: Светлана Ментюкова
О новых правилах оформления посылок из-за рубежа все экспресс-перевозчики были уведомлены заранее. У большинства покупателей-физических лиц в настоящее время сложностей не возникает. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) в ответ на запрос "РГ" о причинах жалоб на задержки поставок товаров из зарубежных интернет-магазинов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В таможенной службе пояснили, что переход на оформление в одной декларации не более 100 (ранее 500 - прим. "РГ") отправлений связан с необходимостью полной проверки таможенниками паспортных данных получателей товаров.

Фото: istock
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"Данная проверка производится с помощью системы межведомственного документооборота (СМЭВ) путем запроса в сервис МВД России. Все экспресс-перевозчики были уведомлены об этом заранее. Сбоев программных средств ФТС России не фиксируется", - пояснили в пресс-службе ФТС.

Там также отметили, что выпуск международных почтовых отправлений, которые своевременно и корректно декларируются экспресс-перевозчиками, таможенные органы осуществляют в сроки, установленные Таможенным кодексом ЕАЭС - в течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации декларации.

"При этом задержки в таможенном оформлении МПО могут возникать и в связи с проблемами на стороне экспресс-перевозчиков, некоторые из которых оказались инфраструктурно и технологически не готовы к новым условиям работы", - подчеркнули представители таможенной службы.

В ФСТ также сообщили, что в настоящий момент в Домодедовской таможне декларируемые перевозчиками объемы по неясным пока причинам существенно превышают заявленные ранее. "При этом при круглосуточном режиме работы таможенного поста Аэропорт Домодедово (грузовой) пассажирские таможенные декларации для экспресс-грузов в настоящее время к оформлению не подаются. В Шереметьевской таможне отмечаются задержки (до 24 часов) в проверке паспортов заказчиков товаров", - отмечают таможенники.

По данным ФТС, иностранные товары, оформляемые экспресс-перевозчиками, по итогам 1 квартала 2020 года составляют лишь около 4% от всего трафика трансграничной интернет-торговли. "У большинства покупателей-физических лиц в настоящее время сложностей не возникает", - особо подчеркнули в ФТС.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Там также объяснили, что переход на новые правила оформления был связан с тем, что таможенные органы регулярно пресекают попытки провоза рядом экспресс-перевозчиков коммерческих партий товаров. "В частности, в отношении экспресс-перевозчиков выявлено большое количество фактов использования недействительных паспортных данных получателей международных почтовых оправлений (МПО), а также фиксируется значительное число коммерческих партий товаров, которые экспресс-перевозчики заявляют в качестве товаров для личного пользования. Данная проблема носит системный характер", - сообщили в службе.

В ФТС напомнили, что с целью исправления ситуации с 1 февраля 2020 года Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 октября 2018 г. №158 введены в действие новые правила перемещения экспресс-товаров. Документ определяет состав сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации для экспресс-грузов. В феврале 2020 года выпущен приказ ФТС России № 112 о переходе на новую форму представления данных в таможенные органы. Он предполагает оформление в одной декларации не более 100 отправлений.

Экономика ВЭД Правительство Минфин ФТС

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