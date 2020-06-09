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09.06.2020 18:08
Рубрика: Общество

Георадар показал, как выглядел лежащий под землей древний город

Текст: Денис Передельский
Фото: L. Verdonck / Universities of Cambridge and Ghent Фото: L. Verdonck / Universities of Cambridge and Ghent
Фото: L. Verdonck / Universities of Cambridge and Ghent

Команда археологов из университетов Кембриджа и Гента составила первую полную карту древнеримского города Фалерии-Нови (Falerii Novi) в Италии, используя только передовые технологии сканирования и не прибегая к раскопкам.

Об открытии сообщается на сайте Университета Кембриджа. Новая технология позволила раскрыть удивительные детали, хотя сам город остается глубоко под землей. Ученые использовали георадар, который позволяет "просвечивать" землю и определять очертания находящихся под поверхностью объектов.

Фото: iStock
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Подобная технология используется уже несколько лет, но впервые ее применили для создания плана целого города. Так, археологи обнаружили комплекс бань, рынок, храм и даже городскую сеть водопроводных труб. Также было обнаружено некое общественное здание, назначение которого еще точно не установлено.

Георадарные снимки помогут изучить историю самого города, того, как он развивался на протяжении сотен лет. Город Фалерии-Нови хорошо известен по историческим письменным источникам. Он был расположен в 50 км к северу от Рима. Считается, что этот город был основан около 241 года до н.э., а прекратил существование около 700 года н.э.

Площадь поселения составляла 30,5 гектара. Ученые полностью изучили эту территории, делая измерения через каждые 12,5 см на разных глубинах. Георадар рисовал изображения, фиксируя "эхо", отскакивающее от стен. Исследование поставило под сомнение некоторые устоявшиеся представления о римской городской застройке.

Так, планировка Фалерии-Нови оказалась не стандартизированной, как в других хорошо изученных городах. Например, это поселение совсем не было похоже на Помпеи. Кроме того, здания храма, рынка и бань оказались более сложными по своей архитектуре, чем можно было ожидать в таком небольшом городе.

Фото: Олег Тихонов/РГ
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На юге, сразу за городской стеной георадар обнаружил большое прямоугольное здание. Оно было соединено с акведуком водопроводными трубами. Кстати, подобные трубы были обнаружены под большей частью городских улиц. Что касается самой структуры, то археологи предположили, что это был natatio - бассейн под открытым небом, входивший в состав очень крупного общественного купального комплекса.

Возле северных ворот команда обнаружила пару больших структур, стоящих лицом друг к другу в портике - крытом проходе с рядом колонн. Вероятно, это был какой-то впечатляющий памятник, возможно, религиозный, который украшал окраину города.

"Удивительный уровень детализации, которого мы достигли в Фалерии-Нови, и удивительные особенности георадара позволяют предположить, что этот тип съемки в целом может изменить способы, при помощи которых археологи исследуют города", - считает профессор Мартин Миллеттт.

Полностью исследование опубликовано в журнале Antiquity.

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