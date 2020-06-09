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09.06.2020 11:14
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Гибель Флойда вскрыла проблему справедливости в США только для белых

5 июня участок 16-й улицы перед Белым домом переименовали в район "Жизни черных тоже в счет", пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Одновременно с этим мэр столицы США Вашингтона отдал приказ о написании этой фразы на дорожном покрытии, выражая поддержку акции афроамериканцев за права человека.

После того как 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд был убит местными полицейскими, люди чтят его память и задаются вопросом: неужели жизнь представителей разных рас ценится по-разному?

Подпись к фото: Поминки по Джорджу Флойду прошли 4 июня в Миннеаполисе. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Подпись к фото: Поминки по Джорджу Флойду прошли 4 июня в Миннеаполисе.

В США продолжаются массовые акции протеста против расовой дискриминации и актов насилия со стороны полицейских. Более четким становится вопрос несправедливости, насилия полиции против афроамериканцев по расовому признаку. Всплывает все больше данных и доказательств этого.

По сообщению газеты New York Times, доля "черных" в населении Миннеаполиса составляет меньше 20 процентов, а доля случаев полицейского насилия в отношении них превышает 60 процентов от общей статистики. Полиция Миннеаполиса уличена в общей сложности в 11,5 тысячи актов насилия. В их числе 6650 актов насилия были совершены в отношении афроамериканцев. В отношении представителей белой расы этот показатель составил лишь 2750.

По сообщению газеты New York Times, соотношение использования полицией Миннеаполиса насилия против афроамериканцев и белых - 7:1. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Отмечается, что в минувшие пять лет соотношение использования полицией Миннеаполиса насилия против афроамериканцев и белых составляет 7:1. Статистика также свидетельствует, что, начиная с 2015 года, число случаев открытия огня на поражение полицией Миннеаполиса в районах, где сосредоточено проживают афроамериканцы, заметно больше, чем в других районах города.

По сообщению газеты New York Times, доля афроамериканцев среди объектов насилия полиции Миннеаполиса - около 60 процентов. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

По сообщению американского сайта Vox, на протяжении десятков лет в Миннеаполисе не удалось облегчить напряженность между полицией и районами, где проживают афроамериканцы. Кроме этого, в Миннеаполисе афроамериканцев гораздо легче засудить, чем белых. В отчете, опубликованном Американским союзом защиты гражданских свобод, указывается: в Миннеаполисе за употребление алкогольных напитков в общественных местах и чересчур громкую музыку в автомобиле, возможность ареста афроамериканца в 8,7 раза больше, чем белого. За относительно серьезные действия - например, отсутствие свидетельства о страховке автотранспортного средства - возможность ареста афроамериканца в 5 раз выше, чем белого.

Vox: К смерти Флойда привела напряженность между полицией и общинами афроамериканцев в Миннеаполисе, продолжающаяся на протяжении десятков лет. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

По сообщению газеты New York Times, среди 171 акта, в ходе которого полицейские использовали оружие для устрашения в Миннеаполисе, 68 процентов были направлены против афроамериканцев; 68 процентов афроамериканцев стали объектами 1748 актов, в ходе которых был использован химический раздражитель для подавления.

Насилие преимущественно над черными очевидно и в другой статистике. К примеру, крайне опасное "надавление задержанному коленом на шею" за прошедшие пять лет полиция Миннеаполиса использовала в общей сложности 44 раза. Из них 27 раз этот прием был осуществлен в отношении афроамериканцев.

Профессор из американского Университета Хэмлина Дэвид Шульц, эксперт по военному искусству, используемому полицией, отметил, что при подборе примеров, связанных с неправильным использованием полицией силы, Миннеаполис рассматривается наилучшим местом обучения.

Министерство юстиции США в 2015 году опубликовало исследовательский отчет, в котором отмечается, что 3,5 процента афроамериканцев при контакте с полицией подверглись угрозе применения несмертельного оружия, а данный показатель для белых - 1,4 процента. Это очень показательное сравнение.

По сообщению газеты "Нью-Йорк таймс", среди разнообразных форм насилия полиции Миннеаполиса на афроамериканцев "надавление задержанному коленом на шею" составляет 66 процентов. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Один из представителей общины штата Миннесота по совместному противодействию насильственным действиям полиции привел статистику, согласно которой начиная с 2012 года число гражданских жалоб, поданных против полиции Миннеаполиса, превысило 2600. Однако лишь 15 полицейских подверглись дисциплинарным взыскиваниям, самое строгое среди которых - 40-часовое отстранение от должности с отсутствием зарплаты.

Это просто "отпуск без содержания" для полицейских. В этом городе вовсе нет строгого дисциплинарного взыскивания для тех сотрудников правоохранительных органов, которые превышают свои полномочия в ходе правоприменения. Именно такая система привела к трагедии Флойда, отмечают наблюдатели.

Профессор Миннесотского университета Кэйт Майс отмечает: "Когда пострадавший от насилия со стороны полиции является белым, то ожидаемым результатом является арест за преступление, а когда пострадал афроамериканец, то ожидаемый результат - арест с не очень строгими мерами пресечения и расплывчатыми обвинениями".

Washington Post: "Справедливость не должна быть лишь "белой". Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Кэйт Майс считает, что в американском обществе справедливость не является общей привилегией. "Если такая "белая справедливость" продолжит существовать, система юстиции США лишится своей легитимности", - считает эксперт.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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