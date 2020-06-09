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09.06.2020 13:10
Рубрика: Власть

Глава Минспорта РФ считает, что сборы за границей пока не нужны

Текст: Максим Домчев

Российские спортсмены могут выезжать в другие страны на сборы, однако в этом нет необходимости, считает министр спорта РФ Олег Матыцин.

Фото: Официальный сайт "Спартака".
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Ранее правительство РФ разрешило гражданам выезд за границу, если это необходимо для ухода за больными родственниками, работы, учебы или лечения. Запрет на выезд действовал с марта и был призван ограничить перемещение между странами из-за пандемии коронавируса.

"Теоретически могут (выезжать), практически я и руководители федераций, старшие тренеры не видят в этом необходимости. В большинстве стран тренировочные базы еще не начали работать, так что ехать тренироваться просто некуда. Но главное, что РФ полностью обеспечена федеральными и региональными базами. Карантин еще раз заставил нас задуматься о том, что мы должны быть готовы обеспечить деятельность всех сборных команд, в том числе региональных, какая бы ситуация не возникла", - сказал Матыцин ТАСС.

Власть Позиция Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Правительство Минспорт

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