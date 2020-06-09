Глава Минспорта РФ считает, что сборы за границей пока не нужны

Российские спортсмены могут выезжать в другие страны на сборы, однако в этом нет необходимости, считает министр спорта РФ Олег Матыцин.

Ранее правительство РФ разрешило гражданам выезд за границу, если это необходимо для ухода за больными родственниками, работы, учебы или лечения. Запрет на выезд действовал с марта и был призван ограничить перемещение между странами из-за пандемии коронавируса.

"Теоретически могут (выезжать), практически я и руководители федераций, старшие тренеры не видят в этом необходимости. В большинстве стран тренировочные базы еще не начали работать, так что ехать тренироваться просто некуда. Но главное, что РФ полностью обеспечена федеральными и региональными базами. Карантин еще раз заставил нас задуматься о том, что мы должны быть готовы обеспечить деятельность всех сборных команд, в том числе региональных, какая бы ситуация не возникла", - сказал Матыцин ТАСС.