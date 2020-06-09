Голикова: 482 тысячи семей получили сертификат на маткапитал в 2020 году

Почти полмиллиона российских семей получили сертификат на материнский капитал с начала этого года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Хочу сказать, что с начала года и на начало сегодняшнего дня 482 тысячи семей получили государственный сертификат на материнский капитал", - заявила она во вторник на совещании совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, которое провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам Голиковой, более 150 тысяч семей получили сертификат в электронном виде без личного обращения в Пенсионный фонд.

Распорядились полученными средствами 377 тысяч семей, сообщила вице-премьер. По ее словам, всего с начала работы программы материнского капитала его получили более 10 миллионов семей, более 6,4 миллиона уже потратили его на те или иные цели.

"Я специально называю эти цифры, потому что, мне кажется, что такого рода поддержка сегодня не реализуется ни в одной стране мира", - подчеркнула Татьяна Голикова.