Голикова: Дети составляют 7,5% от числа инфицированных коронавирусом в РФ

Новая коронавирусная инфекция в России была выявлена у 35,6 тыс. несовершеннолетних, что составляет 7,5% из общего числа инфицированных, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Из общего числа заболевших на сегодняшний день новая коронавирусная инфекция была выявлена у 7,5% детей в возрасте до 18 лет. Это 35,6 тыс. детей", - сказала она в ходе совещания совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, которое провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вице-премьер также рассказала о ситуации с распространением коронавируса в детских домах. "Проведен мониторинг ситуации в 846 организациях для детей-сирот и детей, нуждающихся в социальной реабилитации. По данным мониторинга, в 94% организаций отсутствуют факты COVID-19 как у детей, так и у взрослых, что говорит об эффективности и своевременности мер, которые были приняты", - сказала она.