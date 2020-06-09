Голикова: Программа выплат по 10 тысяч рублей на ребенка почти выполнена

Россияне получили более 18 млн выплат в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"На начало сегодняшнего дня выплаты произведены почти 18,4 млн детей на сумму более 184 млрд рублей", - сказала она в ходе совещания совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, которое во вторник провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Всего в правительстве рассчитывают перечислить выплаты 19,7 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет, на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 197 млрд рублей. "Вы видите, что мы практически завершаем эту выплату", - отметила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула при этом, что выплаты назначены "без каких-либо дополнительных условий по доходу семьи, что в социальной политике в последнее время не практиковалось вообще".

Напомним, 11 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми, согласно которому с 1 июня 2020 года на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет семьи получат единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. Заявления принимаются на портале госуслуг до 1 октября 2020 года.