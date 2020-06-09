Город инков Мачу-Пикчу в Перу откроется для туристов первого июля

Знаменитый на весь мир город инков Мачу-Пикчу в Перу начнет принимать туристов с первого июля, однако теперь там будет действовать ряд новых правил. Сотрудники самого парка, а также отелей и ресторанов, расположенных поблизости, будут обязаны периодически сдавать тесты на коронавирус.

Перед тем как попасть на руины древнего города, туристам необходимо будет продезинфицировать обувь, обработать руки, надеть маску и соблюдать дистанцию, пишет РИА Новости. Поезда, которые доставляют гостей в ближайшую к Мачу-Пикчу деревню, теперь будут заполнять лишь на половину, чтобы избежать скопления людей. Пока неизвестно, как эти нововведения отразятся на турпотоке и ценах, поскольку еще до пандемии место в поезде надо было бронировать заблаговременно.

Ранее власти Перу пообещали, что разрешат туристам бесплатно посещать Мачу-Пикчу, а также ряд других археологических памятников и природных зон. Данное решение принято с целью оживления туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса. Бесплатный доступ будет предоставлен госслужащим, детям и подросткам, пожилым людям независимо от их гражданства. Отмена входного сбора будет действовать с первого июля по 31 декабря этого года.

Мачу-Пикчу - город, расположенный на вершине горного хребта на высоте 2400 метров. Сегодня он является одним из чудес света.