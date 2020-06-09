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09.06.2020 14:40
Рубрика: Власть

Госдума одобрила запрет на высадку из транспорта детей без билета

Текст: Татьяна Замахина
Высаживать детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд будет запрещено. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Согласно поправкам кабмина, требование покинуть транспорт за неоплаченный проезд не может распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения совершеннолетних граждан. Такое положение предложено прописать в уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

При этом нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми - при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.

Фото: istock / Animaflora
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- Вносится очень важная норма: кондукторы не смогут высадить с маршрута детей, которые не достигли 16 лет и которые передвигаются на общественном транспорте без билета, - подчеркнул член комитета ГД по транспорту и строительству, депутат ЕР Александр Васильев. Он напомнил, что эта тема связана со случаями, когда в разных регионах России детей высаживали из транспорта зимой. В результате они оказывались незащищенными в сложной ситуации и могли погибнуть.

Депутат отметил, что данная инициатива направлена на упреждение таких случаев, она давно обсуждалась с Минтрансом РФ.

Кроме того, документ в целом изменяет порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас действуют федеральные правила. Правительство же предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда.

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