Госдума одобрила запрет на высадку из транспорта детей без билета

Согласно поправкам кабмина, требование покинуть транспорт за неоплаченный проезд не может распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения совершеннолетних граждан. Такое положение предложено прописать в уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта.

При этом нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми - при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.

- Вносится очень важная норма: кондукторы не смогут высадить с маршрута детей, которые не достигли 16 лет и которые передвигаются на общественном транспорте без билета, - подчеркнул член комитета ГД по транспорту и строительству, депутат ЕР Александр Васильев. Он напомнил, что эта тема связана со случаями, когда в разных регионах России детей высаживали из транспорта зимой. В результате они оказывались незащищенными в сложной ситуации и могли погибнуть.

Депутат отметил, что данная инициатива направлена на упреждение таких случаев, она давно обсуждалась с Минтрансом РФ.

Кроме того, документ в целом изменяет порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас действуют федеральные правила. Правительство же предлагает разрешить регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда.