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09.06.2020 13:54
Рубрика: Власть

Госдума проголосовала за упрощенное гражданство для родителей россиян

Текст: Татьяна Замахина
Госдума во втором чтении приняла законопроект кабмина об упрощенном порядке приема в гражданство РФ. Он призван помочь воссоединиться семьям и привлечь в РФ дополнительные трудовые ресурсы. К основному чтению в проект добавлена новая норма - об обязательной дактилоскопической регистрации кандидатов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство предложило давать гражданство РФ в упрощенном порядке всем иностранцам, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли 18 лет. Как объяснил депутатам замминистра МВД Игорь Зубов, сейчас правило распространяется только на нетрудоспособных родителей взрослых детей. Так, в 2018 году правом на упрощенный порядок воспользовались 8250 иностранцев.

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Что даст упрощенный порядок? Самое главное - не надо будет соблюдать условия о сроке проживания в России для получения гражданства.

Вступление закона в силу (это произойдет через 90 дней после опубликования) позволит создать комфортные условия для воссоединения семей, а также положительно скажется на рынке труда в РФ, подчеркнул Зубов. Новшество, по оценкам его ведомства, позволит России получить порядка 50 тыс. новых граждан в год. И в основном это будут опытные, квалифицированные кадры, рассчитывают в МВД. При этом в ведомстве основываются на прежнем опыте приема в гражданство РФ.

Замминистра также прокомментировал сомнения депутатов, не будут ли иностранные мигранты заводить детей в РФ с целью получения гражданства. Он подчеркнул, что Россия достаточно избирательно подходит к вопросам гражданства. "Мы не открываем, как вы говорите, шлюзы кому попало, - заявил он. - Мы предоставляем такую возможность, и если есть обстоятельства, препятствующие получению гражданства, человек его не получит".

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В законопроекте особо отмечено, что дети соискателя гражданства должны быть дееспособными и совершеннолетними. Это является предупредительной мерой - чтобы паспорта РФ получали те иностранцы, которые поддерживают родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Ко второму чтению в законопроект добавили норму о том, что в России вводится обязательная дактилоскопическая регистрация желающих получить гражданство. Это коснется тех кандидатов, в отношении которых такая процедура не проводилась ранее. Данная поправка направлена на то, чтобы помешать проникновению в РФ лиц, оказывающих содействие террористам, рассказали в профильном думском комитете по делам СНГ.

Кроме того, законопроект устраняет правовую коллизию, из-за которой отклонялись заявления о предоставлении российского гражданства по упрощенной схеме усыновленным детям.

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