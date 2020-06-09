Госдума проголосовала за упрощенное гражданство для родителей россиян

Правительство предложило давать гражданство РФ в упрощенном порядке всем иностранцам, чьи дети уже имеют российские паспорта и достигли 18 лет. Как объяснил депутатам замминистра МВД Игорь Зубов, сейчас правило распространяется только на нетрудоспособных родителей взрослых детей. Так, в 2018 году правом на упрощенный порядок воспользовались 8250 иностранцев.

Что даст упрощенный порядок? Самое главное - не надо будет соблюдать условия о сроке проживания в России для получения гражданства.

Вступление закона в силу (это произойдет через 90 дней после опубликования) позволит создать комфортные условия для воссоединения семей, а также положительно скажется на рынке труда в РФ, подчеркнул Зубов. Новшество, по оценкам его ведомства, позволит России получить порядка 50 тыс. новых граждан в год. И в основном это будут опытные, квалифицированные кадры, рассчитывают в МВД. При этом в ведомстве основываются на прежнем опыте приема в гражданство РФ.

Замминистра также прокомментировал сомнения депутатов, не будут ли иностранные мигранты заводить детей в РФ с целью получения гражданства. Он подчеркнул, что Россия достаточно избирательно подходит к вопросам гражданства. "Мы не открываем, как вы говорите, шлюзы кому попало, - заявил он. - Мы предоставляем такую возможность, и если есть обстоятельства, препятствующие получению гражданства, человек его не получит".

В законопроекте особо отмечено, что дети соискателя гражданства должны быть дееспособными и совершеннолетними. Это является предупредительной мерой - чтобы паспорта РФ получали те иностранцы, которые поддерживают родственные отношения со своей семьей и взрослыми детьми.

Ко второму чтению в законопроект добавили норму о том, что в России вводится обязательная дактилоскопическая регистрация желающих получить гражданство. Это коснется тех кандидатов, в отношении которых такая процедура не проводилась ранее. Данная поправка направлена на то, чтобы помешать проникновению в РФ лиц, оказывающих содействие террористам, рассказали в профильном думском комитете по делам СНГ.

Кроме того, законопроект устраняет правовую коллизию, из-за которой отклонялись заявления о предоставлении российского гражданства по упрощенной схеме усыновленным детям.