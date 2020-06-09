Границы Кубы останутся закрытыми для туристов до августа

Границы Кубы остаются закрытыми для въезда туристов как минимум до 1 августа. Это следует из сроков действия распространенного Институтом гражданской авиации Кубы технического сообщения для членов экипажей воздушных судов (NOTAM).

Согласно уведомлению А2090, до 1 августа на Кубе разрешается осуществление воздушного сообщения только "в интересах медицинского сотрудничества между странами, для доставки гуманитарной помощи и осуществления грузовых перевозок". Это означает, что для туристов остров Свободы по-прежнему останется закрытым, а вопрос возобновления регулярного авиасообщения также откладывается.

Напомним, что Куба запретила въезд для туристов 24 марта в качестве одной из мер по сдерживанию распространения коронавируса. Благодаря этому, а также ряду других принятых властями шагов, пандемию COVID-19 на Острове удалось сдержать. Прирост заразившихся окончательно замедлился, снижается количество активных случаев. По состоянию на сегодняшний день, всего выявлено 2205 заразившихся коронавирусом, а общее число смертей на протяжении последних 10 дней сохраняется на отметке в 83.