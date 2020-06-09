Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл в шахматы с космонавтами Анатолием Ивашининым и Иваном Вагнером, которые находятся на борту Международной космической станции.

Матч был приурочен к юбилею партии "Космос - Земля", которая состоялась 9 июня 1970 года. Она длилась порядка шести часов и завершилась вничью. Как и 50 лет назад, право первого хода было предоставлено космическому экипажу. Как и тогда, противостояние с "представителем Земли", чемпионом мира по рапиду и блицу, участником матча за шахматную корону Сергеем Карякиным, который находился в московском Музее космонавтики, закончилось ничейным результатом.

- По-настоящему захватывающий матч с космонавтами Анатолием Ивашининым и Иваном Вагнером, - написал Карякин в своем аккаунте в Twitter.

Партию с комментариями на русском и английском языках можно было посмотреть в прямом эфире.