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09.06.2020 21:10
Рубрика: Спорт

Космические ходы

Шахматист Карякин сыграл вничью с членами МКС
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8178)
Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл в шахматы с космонавтами Анатолием Ивашининым и Иваном Вагнером, которые находятся на борту Международной космической станции.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Матч был приурочен к юбилею партии "Космос - Земля", которая состоялась 9 июня 1970 года. Она длилась порядка шести часов и завершилась вничью. Как и 50 лет назад, право первого хода было предоставлено космическому экипажу. Как и тогда, противостояние с "представителем Земли", чемпионом мира по рапиду и блицу, участником матча за шахматную корону Сергеем Карякиным, который находился в московском Музее космонавтики, закончилось ничейным результатом.

Фото: Getty Images
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- По-настоящему захватывающий матч с космонавтами Анатолием Ивашининым и Иваном Вагнером, - написал Карякин в своем аккаунте в Twitter.

Партию с комментариями на русском и английском языках можно было посмотреть в прямом эфире.

Спорт Шахматы Общество Космос

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