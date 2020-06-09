Google Maps на страже социальной дистанции

Google ввела новые функции в Google Maps, которые позволят пользователям узнать о больших скоплениях людей на улицах, остановках, станциях метро и вокзалах, а также о загруженности транспорта. Сервис предоставит данные об отставании общественного транспорта от расписания. Дата запуска сервиса в России пока неизвестна.

В 24 регионах возникли проблемы с выплатой пособий

В минтруде заявили, что 24 региона испытывают трудности с обработкой заявок на пособия на детей от трех до семи лет. По словам главы ведомства Антона Котякова, проблемы устранят на этой неделе, и все выплаты осуществят полноценно.

"Газпром" возвращает сотрудников с "удаленки"

"Газпром" после отмены режима самоизоляции планирует вернуть всех сотрудников на рабочие места и не рассматривает сохранение удаленного режима для части персонала на постоянной основе. Большинство сотрудников предприятий "Газпрома" перешли на работу в удаленном режиме в марте. С 12 мая началось поэтапное возвращение персонала в офисы при условии отрицательного теста на коронавирус и исключения использования общественного транспорта по пути на работу. На начало 2020 года во всей группе "Газпром" работало около 474 тыс. человек.

Стартовали компенсации за временное опекунство

На портале госуслуг запущен сервис по оформлению выплат людям, принявшим под временную опеку инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В то же время Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание перечисленные категории граждан. Им полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход.

Ограничения смягчаются - потребление растет

С 1 по 7 июня расходы потребителей на товары и услуги увеличились на 9,8% по сравнению с предшествующей неделей, сообщает лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные". Объем непродовольственного товарооборота практически восстановился до уровней 2019 года, а объем расходов с учетом продовольствия вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее отставание от показателей 2019 года демонстрирует сектор услуг - падение на 37,6%.

Первые сто значимых компаний получили по 1 млрд рублей

Сумма льготных кредитов системообразующим предприятиям превысила 100 млрд рублей, сообщает минэкономразвития. Средний размер кредита составил около 1 млрд рублей, ставка - 3% (все, что выше, субсидируется государством). Выбор при выдаче кредитов делается в пользу особенно нуждающихся компаний из наиболее пострадавших отраслей и со снижением выручки более чем на 30%. В основном это предприятия металлургии, машиностроения, транспортной промышленности, производства социально значимых товаров.

Отменен запрет на экспорт сои

ЕЭК исключила сою из списка продукции, экспорт которой из ЕАЭС был запрещен на срок с 12 апреля по 30 июня. Поставки разрешаются с 13 июня. В 2019 году Россия произвела 4,3 млн тонн сои, годом ранее - 4 млн тонн. По данным минсельхоза на 8 июня, соя посеяна на 2,6 млн га, что составляет 80,5% от прогноза на 2020 год.

Информация о росте цен на туры по России оказалась фейком

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла прогноз о росте цен на отдых в 2020 году на 30%. Ранее об этом появилась информация в ряде СМИ со ссылкой на АТОР. "Мы постоянно говорим о том, что цены на отдых останутся на уровне 2019 года, а может быть, даже снизятся, - сказала РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. - Повышения цен точно не будет. Это очевидно".

К добыче на шельфе в Арктике допустят частные компании

Минвостокразвития предлагает допустить к освоению шельфа с 2021 года не только частные российские, но и иностранные компании, при условии, что их деятельность будет осуществляться на основе соглашений о консорциуме с компанией-агентом, которая будет работать от лица правительства России. Сейчас на шельфе России могут работать только компании с государственным участием более 50% (а это "Роснефть" и "Газпром"). Их право привлекать к работе частные компании, в том числе и иностранные, не ограничено, но из-за санкций против России в отношении разработки шельфа Арктики совместные проекты там были приостановлены.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 8595 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них в Москве - 1572 случая. Всего в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала пандемии выздоровели 242 397 человек. Скончались 6142 человека.