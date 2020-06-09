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09.06.2020 09:47
Рубрика: Экономика

"Иннопром" проведет дискуссию о цифровой трансформации промышленности

10 июня на сайте INNOPROM ONLINE пройдет очередная дискуссия, посвященная обсуждению вопросов цифровой трансформации бизнес-моделей в промышленности, смене фокуса цифровой стратегии производственных компаний в посткризисный период, а также - поиску актуальных решений по лучшему опыту международных и российских компаний.

В числе спикеров заявлены заместитель генерального директора по работе с Национальными проектами SoftLine Андрей Шолохов, директор центра цифровой трансформации "КАМАЗ" Эльдар Шавалиев, вице-президент по IT "Русской медной компании" Сергей Шувалов, генеральный директор компании "Цифра" Игорь Богачев, технический директор Dassault Systèmes в России и СНГ Дмитрий Казаченко, первый заместитель руководителя "Аналитического центра при Правительстве РФ" Владислав Онищенко и другие. Модерировать сессию будут Антон Атрашкин, директор деловой программы "ИННОПРОМ".

На платформе "Иннопром" пройдет Международный промышленный марафон

Трансляция доступна для всех желающих по предварительной регистрации на сайте проекта по ссылке.

"Мы давно хотели запустить активность в интернете, которая помогала бы нам поддерживать связь с аудиторией в течение всего года, общаться с партнерами и экспонентами, чтобы лучше слышать и понимать бизнес", - говорит первый вице-президент группы компаний "Формика" и директор деловой программы "ИННОПРОМ" Антон Атрашкин.

Экономика Отрасли Промышленность

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