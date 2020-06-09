"Иннопром" проведет дискуссию о цифровой трансформации промышленности

В числе спикеров заявлены заместитель генерального директора по работе с Национальными проектами SoftLine Андрей Шолохов, директор центра цифровой трансформации "КАМАЗ" Эльдар Шавалиев, вице-президент по IT "Русской медной компании" Сергей Шувалов, генеральный директор компании "Цифра" Игорь Богачев, технический директор Dassault Systèmes в России и СНГ Дмитрий Казаченко, первый заместитель руководителя "Аналитического центра при Правительстве РФ" Владислав Онищенко и другие. Модерировать сессию будут Антон Атрашкин, директор деловой программы "ИННОПРОМ".

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"Мы давно хотели запустить активность в интернете, которая помогала бы нам поддерживать связь с аудиторией в течение всего года, общаться с партнерами и экспонентами, чтобы лучше слышать и понимать бизнес", - говорит первый вице-президент группы компаний "Формика" и директор деловой программы "ИННОПРОМ" Антон Атрашкин.