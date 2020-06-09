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09.06.2020 13:27
Рубрика: Общество

Иностранные дипломаты в числе первых увидели Храм Победы в парке Патриот

Текст: Александр Степанов

Чрезвычайные и полномочные послы Китая, Беларуси, Вьетнама, Индии и Сербии посетили Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс "Дорога памяти". Дипломатам показали убранство Храма Победы, а также залы и галереи музея протяженностью 1418 шагов, что равняется дням Великой Отечественной войны.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Послы осмотрели отделку храма, которая выполнена из керамики и украшена гжельской росписью. Показали им и центральную нишу храма, которая посвящена Воскресению Христову. Она выполнена в виде металлического рельефа, с иконами и иконостасом, созданными из меди с эмалями. Также иностранные дипломаты смогли оценить масштабность образа Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма. Этот образ является самым большим изображением лика Христа, выполненным в мозаике.

Дипломаты посетили залы и галереи музея "Дорога Памяти". В этом уникальном комплексе размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров из запасников Центрального музея Вооруженных Сил РФ.

Строительство Главного храма Вооруженных Сил России и прихрамового комплекса завершилось 9 мая 2020 года в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

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