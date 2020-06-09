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09.06.2020 16:25
Рубрика: Общество

Исследование: Защитные меры против коронавируса спасли 3 млн жизней

Текст: Александр Саможнев
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Масштабные меры против распространения коронавируса, включая блокирование границ, закрытие контактов и учебных заведений позволили контролировать пандемию с начала мая и предотвратить в одиннадцати европейских странах около 3,1 миллиона смертей, говорится в исследовании Имперского колледжа Лондона.

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Со своей стороны, ученые Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что в период до шестого апреля в Китае, Южной Корее, Италии, Иране, Франции и США локдаун помог избежать инфицирования 530 миллионов человек. "Я думаю, что ни у одного другого мероприятия человечества не было таких достижений за столь короткое время. Спасенные жизни того стоят", - комментировал результаты руководитель проекта Соломон Сян.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Эксперты советуют со вниманием отнестись к интерпретации цифр исследований, опубликованных в журнале Nature. "Это первая попытка оценить достижения по борьбе с короновирусом, которая важна в политических дебатах будущих мерах и их смягчении", - отметил статистик Герд Антес из Фрайбургского университета в Германии. - "Полученные данные имеют огромный диапазон колебаний. Это иллюстрирует неопределенности, связанные с таким подходом".

По словам специалиста, имеет смысл взглянуть на смертность, чтобы проанализировать пандемию. Уровни заражения слишком сильно зависят от того, сколько тестируется в стране. Но обзор количества смертей представляет свои трудности, потому что не всегда ясно, умер ли кто-то от Covid-19 или других болезней, спровоцированных инфекцией.

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