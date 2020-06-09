Новости

Дочь Нины Руслановой: Не считая коронавируса, все прекрасно 12:10
Московские врачи рассказали о работе по борьбе с COVID-19 в Ингушетии 12:09
Кладбище автомобилей Toyota нашли в Великобритании 12:08
Лето в городах Беларуси бьет температурные рекорды 12:06
В Красноярском крае задержали подростков за изготовлением бомб 12:01
В убийстве троих малолетних детей в Элисте заподозрили их мать 11:56
ЕС столкнулся с серьезными проблемами в вопросе распределения займов 11:55
Жена Михаила Ефремова: Вы все узнаете со временем 11:54
В Севастополе суд приговорил шпиона к десяти годам колонии 11:52
Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями 11:51
В Азовском море пограничники нейтрализовали "террористов" 11:48
Александр Кокорин подарил сочинскому музею свою футболку 11:46
Губернатор сообщил о дезинформации после ЧП в Норильске 11:45
В Удмуртии с 15 июня снимут карантин для приезжих 11:39
Михаил Ефремов признал свою вину 11:39
После снятия ограничений на перемещение москвичи вышли на пляжи 11:37
Юрист Черчесова рассказал о возможности его возвращения в "Спартак" 11:29
Британец приговорен к трем годам тюрьмы за поджог телефонной вышки 5G 11:24
В Госдуме призвали к самому строгому наказанию для Михаила Ефремова 11:22
Skoda объявила прием заказов на "хоккейный" Rapid 11:20
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе 11:19
"Все, это конец": Михаил Ефремов готов ответить за ДТП по закону 11:17
И снова неотвратимая карма: обочечник застрял в кювете 11:17
В Австрии появился первый соответствующий карантину автобус 11:12
Московские врачи вылечили от коронавируса более 109 тысяч человек 11:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
09.06.2020 11:29
Рубрика: Спорт

Юрист Черчесова рассказал о возможности его возвращения в "Спартак"

Текст: Максим Домчев

Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров рассказал о возможности возвращения 56-летнего специалиста в Спартак.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
"Локомотив" покинул чемпион мира по футболу

Агузаров уверен, что для Черчесова "Спартак" - особенный клуб, поскольку он провел в нем немало лет в качестве футболиста и тренера. В 2007 году красно-белые стали серебряными призерами чемпионата России.

"Спартак" не может быть для Черчесова обычным клубом хотя бы учитывая количество лет, проведенных там в статусе игрока и тренера. Но сейчас его мысли только о сборной. Если же когда-нибудь он и придет в "Спартак", то, думаю, не для того, чтобы стать первым в России, а чтобы выиграть Лигу чемпионов. Как бы это смело ни звучало, но убежден, что победа в этом турнире - то, чего он хотел бы достичь на клубном уровне, если когда-нибудь закончит работу со сборной", - сказал Агузаров в интервью "СЭ".

Ранее появлялась информация о возможном возвращении Черчесова в "Спартак". Однако руководство столичного клуба пригласило на пост наставника Доменико Тедеско. Черчесов же продлил контракт со сборной России до конца ЧМ-2022.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
СМИ: Отдых в России может подорожать на 20-30 процентов
КНДР прекращает любое общение с Южной Кореей
Пушков раскритиковал слова историка из США о России
Рогозин: Предоставленный американцам шанс сохранить полеты к МКС был бесценен
Ученые: COVID-19 мог распространяться в Китае еще в прошлом августе
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов-2019/20