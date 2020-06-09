Юрист Черчесова рассказал о возможности его возвращения в "Спартак"

Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров рассказал о возможности возвращения 56-летнего специалиста в Спартак.

Агузаров уверен, что для Черчесова "Спартак" - особенный клуб, поскольку он провел в нем немало лет в качестве футболиста и тренера. В 2007 году красно-белые стали серебряными призерами чемпионата России.

"Спартак" не может быть для Черчесова обычным клубом хотя бы учитывая количество лет, проведенных там в статусе игрока и тренера. Но сейчас его мысли только о сборной. Если же когда-нибудь он и придет в "Спартак", то, думаю, не для того, чтобы стать первым в России, а чтобы выиграть Лигу чемпионов. Как бы это смело ни звучало, но убежден, что победа в этом турнире - то, чего он хотел бы достичь на клубном уровне, если когда-нибудь закончит работу со сборной", - сказал Агузаров в интервью "СЭ".

Ранее появлялась информация о возможном возвращении Черчесова в "Спартак". Однако руководство столичного клуба пригласило на пост наставника Доменико Тедеско. Черчесов же продлил контракт со сборной России до конца ЧМ-2022.