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09.06.2020 13:07
Рубрика: Общество

Исследование - люди со второй группой крови тяжелее переносят COVID-19

Текст: Наталья Панасенко

Группа крови может влиять на тяжесть протекания COVID-19. Таковы предварительные результаты совместного исследования команды медиков и молекулярных биологов из Германии и Норвегии. Отчет опубликован в электронной научной библиотеке medRxiv.

Ученые проанализировали образцы крови 1980 пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции из семи горячих точек - эпицентров вспышки COVID-19 в Испании и Италии. Они сравнили материал ДНК - наборы мутаций в генах между собой, а затем - как подобные "опечатки" в ДНК распространены среди здоровых жителей их регионов.

Фото: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP
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На вероятность заражения и тяжесть болезни, говорится в статье, больше всего влияли две мутации: "Обнаружены перекрестные репликации в хромосоме 3 и хромосоме 9". Подобные мутации чаще встречаются у людей со второй группой крови.

Предварительные результаты их работы соответствуют наблюдениям китайских коллег, которые ранее указывали на то, что носители второй группы крови (А) чаще попадали в больницы с COVID-19, чем остальные жители Китая. Тогда как у носителей первой группы крови (О) риск заражения был значительно ниже, словно эта группа крови обеспечивала им некоторую защиту.

В самом факте, что группа крови может влиять на течение болезней, в принципе нет ничего нового.

Например, медики заметили, что носители II группы склонны к хроническому стрессу, бессоннице и ожирению. Первая группа может защищать от тяжелой малярии, но ее носители более восприимчивы к желудочным и кишечным инфекциям. Те, у кого II, III или IV групп крови, в некоторой степени защищены от чумы.

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