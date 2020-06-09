Из-за карантина на судах по всему миру застряли до 200 тысяч моряков

До 200 000 моряков застряли на судах по всему миру из-за правил защиты от коронавируса. Многие закончили миссию несколько недель назад, но продолжают работать в связи ограничениями на поездки. Ситуация ухудшается с каждым днем, говорится в сообщении Международной организации труда (МОТ).

По оценкам экспертов, моряки истощены и психически измотаны, что негативно сказывается на обеспечении безопасности на борту. В то же время пострадали многие их коллеги, которые не могут сесть на борт и теряют доход. Организация призвала правительства, агентства здравоохранения и должностных лиц иммиграционных служб найти способы смены экипажей.

Как правило, в конце каждого месяца 100 000 моряков завершают свои контракты и заменяются новыми работниками, доставляемыми на корабли "в дальних портах", пишет газета The Wall Street Journal. Однако во время кризиса этого не произошло. Люди живут в тесных помещениях без доступа к защитному оборудованию, поэтому их считают потенциальными носителями коронавируса.

В апреле Китай закрыл въезд иностранцам, а Греция, которая является воротами для доставки грузов в Европу, запретила рабочим выходить на берег или менять экипажи на судах. Некоторые страны ослабляют ограничения, в том числе Испания, отнесшая моряков в категорию важных работников. Индия разрешила смену экипажей, но только при условии, что они будут индусами.

По оценкам специалистов, продленные рейсы, вероятно, окажут дополнительное давление на экипажи грузовых судов. Сектор сталкивается с проблемами психического здоровья. Согласно исследованию Йельского университета, проведенного в 2019 году среди 1572 моряков, через две лишние недели пребывания на борту 25 процентов респондентов сообщили о депрессии, 20 процентов имели предрасположение к самоубийству или причинению себе вреда, а 17 процентов - испытывали беспокойство. Причиной, прежде всего, является низкая удовлетворенность работой, суровые условия труда, а также неадекватное обучение.