К актеру Ефремову приехала бригада психиатров со смирительной рубашкой

Ситуация с российским актером и режиссером Михаилом Ефремовым, со вчерашнего вечера вытеснившего с отечественных первых полос и коронавирус, и протесты за права угнетаемых чернокожих, продолжает энергично обостряться.

Как передает Пятый канал, на дом к заслуженному артисту, устроившему накануне смертельное ДТП, прибыли врачи психиатрической бригады, "взяв с собой смирительную рубашку".

По информации, которой располагает канал, психбригаду из частной клиники вызвала супруга Ефремова.

Ранее сообщалось, что актер не явился сегодня на допрос к 11 утра.

В настоящий момент полиция окружила дом Ефремова, "там же продолжают дежурить несколько неотложек".

В отношении актера возбуждено уголовное дело, Ефремову может грозить тюремный срок до двенадцати лет.