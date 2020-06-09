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К актеру Ефремову приехала бригада психиатров со смирительной рубашкой

Новости
    09.06.2020, 16:32
Текст:   Олег Усков

Ситуация с российским актером и режиссером Михаилом Ефремовым, со вчерашнего вечера вытеснившего с отечественных первых полос и коронавирус, и протесты за права угнетаемых чернокожих, продолжает энергично обостряться.

Фото: Роман Канащук/ ТАСС
Жена Михаила Ефремова: Вы все узнаете со временем

Как передает Пятый канал, на дом к заслуженному артисту, устроившему накануне смертельное ДТП, прибыли врачи психиатрической бригады, "взяв с собой смирительную рубашку".

По информации, которой располагает канал, психбригаду из частной клиники вызвала супруга Ефремова.

Ранее сообщалось, что актер не явился сегодня на допрос к 11 утра.

В настоящий момент полиция окружила дом Ефремова, "там же продолжают дежурить несколько неотложек".

В отношении актера возбуждено уголовное дело, Ефремову может грозить тюремный срок до двенадцати лет.

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