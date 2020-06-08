Названа причина ДТП с участием Михаила Ефремова

Авария в центре Москвы произошла из-за нарушения ПДД артистом Михаилом Ефремовым, сообщают источники ТАСС в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Ефремов на своей иномарке, проезжая по Садовому кольцу, значительно превысил скорость. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Пострадавший водитель госпитализирован, артист, судя по кадрам в соцсетях, не пострадал.

Ранее "РГ" писала, что Ефремов задержан после ДТП, ему предстоит пройти освидетельствование.