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09.06.2020 20:10
Рубрика: В мире

COVID-19 заразил банкноты

Во Франции пандемия ускорила "закат" наличных
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8178)
Обычная картина практически в любом парижском супермаркете: в нескольких кассах принимают оплату по банковским картам, только в одной-двух можно расплатиться наличными. А в ряде булочных, небольших лавках вообще отказываются от евро в купюрах, рискуя при этом нарваться на штраф в 150 евро, что предусмотрено французскими законами.
Французы боятся, что коронавирус передается через банкноты, а потому переходят на бесконтактные расчеты. Фото: istock Французы боятся, что коронавирус передается через банкноты, а потому переходят на бесконтактные расчеты. Фото: istock
Французы боятся, что коронавирус передается через банкноты, а потому переходят на бесконтактные расчеты. Фото: istock

Такова тенденция, которую серьезно подстегнул коронавирус. Из-за боязни подхватить заразу через бумажные банкноты и металлические монеты многие французы стали активно использовать "пластиковую" форму расчетов за покупки. Недоверие к наличным возникло на фоне разнообразных публикаций о гипотетической передачи вируса через деньги, а также настойчивых рекомендаций Всемирной организации здравоохранения отдавать предпочтение безналичной оплате. И это несмотря на то, что местный минздрав официально объяснил, что "риск заразиться при этом крайне незначителен". Но факт остается фактом: количество бесконтактных транзакций во французских торговых сетях после введения в стране карантина в марте-апреле выросли на 37 процентов, а когда лимит был поднят с 30 евро до 50, то оно увеличилось еще на 10 процентов.

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Как считает эксперт консалтингового агентства Oliver Wyman Мартина Веймер, "доверие к бумажным деньгам пошатнулось, и еще неизвестно, восстановится ли после санитарного кризиса". По ее мнению, французы, даже те, кто раньше рассчитывался исключительно наличными, теперь поняли преимущества бесконтактной оплаты. "В итоге ими приобретен положительный опыт, который станет привычкой, что приведет к постепенному закату "живых" денег, что уже происходило в последние годы", - делает вывод эксперт. По ее предположению, через пять лет во Франции доля расчетов с помощью наличных упадет до 20 процентов, тогда как сейчас на них приходится 67 процентов.

А вот Вансен Дюваль, руководитель компании Paylib, которая специализируется в области цифровых транзакций в банковской сфере, полагает, что будущее за смартфонами. "Телефоны намного практичнее. Они в перспективе вытеснят банкноты, а также банковские карточки", - убежден он.

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