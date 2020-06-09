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09.06.2020 17:20
Рубрика: Общество

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Какие НКО получат господдержку
Текст: Елена Манукиян
Второй реестр социально-ориентированных НКО, которым предоставят меры господдержки как пострадавшим в условиях пандемии, будет объявлен и размещен на сайте ФНС до 20 июня. Об этом рассказала замдиректора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Елена Иваницкая.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она пояснила, что в реестр войдут частные образовательные организации с лицензией на образовательную деятельность, НКО, которые работают в сфере здравоохранения, научных исследований, культуры и искусства, применяющие пониженные страховые взносы, а также благотворительные организации. После подписания постановления правительства в качестве основной меры господдержки им обнулят страховые взносы и налоги за II квартал этого года.

Получателей социальной помощи полностью освободят от сбора справок

Готовится к подписанию и первый реестр социально-некоммерческих НКО, в который вошли получатели субсидий и грантов, в том числе президентских, поставщики соцуслуг, исполнители общественно-полезных услуг. Список этих организаций 5 июня предварительно был размещен на сайте ФНС. "Мы это сделали сознательно, поскольку понятны критерии, по которым организации в этот реестр попадают. Они были озвучены в поручениях президента. Перечень сформирован по результатам сделанных запросов в органы власти всех уровней и Фонд президентских грантов", - сказала она.

Иваницкая отметила, что оба реестра будут корректироваться, но подчеркнула, что организации, о которых уже объявлено, могут не платить за II квартал страховые взносы и налоги. По ее словам, после утверждения реестров в личные кабинеты НКО на сайте ФНС придут уведомления с инструкцией о том, как воспользоваться правом на господдержку.

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