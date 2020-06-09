Астрономы выяснили, почему "ползают" огромные камни на Луне

Объединенная команда ученых из Института исследований Солнечной системы имени Макса Планка в Германии и Швейцарской высшей технической школы Цюриха составила первую глобальную карту камнепадов на Луне. Анализ полученных данных показал, что их вызывают не лунные "землетрясения", как считалось раньше, а внешнее воздействие.

Краткий отчет о работе опубликован на сайте Института Макса Планка, а полностью исследование можно найти в журнале Nature Communications. Первая глобальная карта камнепадов на Луне была создана на основе данных анализа более чем двух миллионов изображений, которые ученым удалось найти в архивах.

Всего на нее нанесено 136 610 событий. Причем анализ показал, что даже самые старые лунные ландшафты все еще находятся в процессе своего формирования. Отдельные валуны на крутых склонах и скалах могут скользить, катиться и даже подпрыгивать. Этот процесс, известный как камнепад, происходит не только на Земле, но и на Луне.

Валуны и каменные глыбы на Луне не раз двигались вниз по склонам, оставляя после себя заметные борозды. Это явление наблюдается еще со времени первых беспилотных полетов на Луну в 1960-х годах.

Во время миссий "Аполлон" астронавты исследовали несколько таких следов на самой Луне и привезли образцы смещенных каменных блоков на Землю. Однако до сих пор четкого представления о масштабах камнепадов у ученых не было. Создание карты позволило не только его оценить, но получить новое представление об этом процессе.

"Подавляющее большинство смещенных валунов на Луне имеют диаметр от семи до десяти метров, - объясняет ведущий автор исследования Валентин Биккель. - Ранее космические зонды, которые изучали Луну, не могли обнаружить такие маленькие объекты в глобальном масштабе".

В новом исследовании для их поиска была использована нейронная сеть. Искусственный интеллект научили распознавать типичные следы камнепадов на спутниковых изображениях. Это позволило найти смещенные камни даже совсем небольшого диаметра - до 2,5 метра.

Кроме того, карта помогла систематизировать данные и установить наиболее вероятные причины камнепадов. Ранее ученые предполагали, что главной причиной этого являются лунные "землетрясения". Новые данные говорят о том, что гораздо более важную роль в этом процессе играют удары астероидов.

Они, по оценкам ученых, ответственны более чем за 80 процентов всех обнаруженных камнепадов. Следы большинства из них находятся возле стен кратеров. Также установлено, что некоторые валуны переместились сразу после астероидного удара, а другие - гораздо позже.

Исследователи дали этому объяснение. По их мнению, удары астероидов способны создавать сеть трещин, которая постепенно растет. В результате отдельные участки поверхности могут стать нестабильными даже через очень продолжительный период времени.

Удивительно, но следы обвалов были обнаружены даже на участках, ландшафт которых, как считалось, был сформирован порядка четырех миллиардов лет назад. Обычно подобные отпечатки исчезают через несколько миллионов лет.

Поскольку они все еще видны на поверхности, ученые предположили, что эти участки до сих пор подвержены эрозии, и камнепады на них продолжаются. Исследователи говорят, что лишь там, где нет кратеров, камнепады могут иметь сейсмическое или вулканическое происхождение.