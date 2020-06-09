Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями

Пекин не будет участвовать в каких-либо трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"США продолжают пытаться втянуть Китай (в трехсторонние переговоры - прим. "РГ"). Это их обычное поведение, когда они хотят переложить ответственность на других... Сейчас они обсуждают возможность возобновления ядерных испытаний. Когда официальное лицо такой страны говорит о переговорах доброй воли, это абсурдно", - заявила дипломат во время брифинга.

Она также напомнила, что на сегодняшний момент Вашингтон уже вышел из таких международных соглашений, как Совместный всеобъемлющий план действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Международный договор о торговле оружием и Договор по открытому небу.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым провести переговоры по ядерным вооружениям в этом месяце. Впоследствии Биллингсли написал в своем Twitter: "Китай также приглашен. Будет ли Китай добросовестно вести переговоры?".

По данным агентства Bloomberg, переговоры Рябкова и Биллингсли пройдут 22 июня в Вене.