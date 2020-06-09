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09.06.2020 11:51
Рубрика: В мире

Китай не будет участвовать в переговорах о контроле над вооружениями

Текст: Диана Ковалева

Пекин не будет участвовать в каких-либо трехсторонних переговорах о контроле над вооружениями с Россией и США. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"США продолжают пытаться втянуть Китай (в трехсторонние переговоры - прим. "РГ"). Это их обычное поведение, когда они хотят переложить ответственность на других... Сейчас они обсуждают возможность возобновления ядерных испытаний. Когда официальное лицо такой страны говорит о переговорах доброй воли, это абсурдно", - заявила дипломат во время брифинга.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Она также напомнила, что на сегодняшний момент Вашингтон уже вышел из таких международных соглашений, как Совместный всеобъемлющий план действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Международный договор о торговле оружием и Договор по открытому небу.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым провести переговоры по ядерным вооружениям в этом месяце. Впоследствии Биллингсли написал в своем Twitter: "Китай также приглашен. Будет ли Китай добросовестно вести переговоры?".

По данным агентства Bloomberg, переговоры Рябкова и Биллингсли пройдут 22 июня в Вене.

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