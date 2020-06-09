Китай поделился опытом борьбы с COVID-19 в Белой книге

Проект "Россия - Китай: события и комментарии".

Китай к настоящему моменту "успешно пресек все каналы распространения коронавирусной инфекции". Стране удалось сдержать смертность от COVID-19 на довольно низком уровне в 5,6 процента. Об этом говорится в опубликованной 7 июня Белой книге "Действия Китая по борьбе с COVID-19", в которой обобщен опыт противостояния "самому серьезному эпидемическому кризису с момента образования Китайской Народной Республики".

Авторы доклада отметили, что "Китай разрабатывал свой "путь к успеху" в борьбе с коронавирусом, основываясь на национальной специфике и медицинской практике". Важнейшим принципом в противостоянии эпидемии стало возведение во главу угла людских жизней. "Здоровье и жизни людей - превыше всего" - эта формулировка в Белой книге повторяется семь раз. "Когда коронавирус нанес первый удар, Китай решил защищать жизни и здоровье людей даже ценой долгосрочного экономического спада, жизни были поставлены выше интересов экономического роста", - отмечено в документе.

Отмечается, что Китай пять раз пересматривал и совершенствовал национальный протокол реагирования на COVID-19 с учетом развития ситуации. Повышенное внимание уделялось оперативности реагирования на каждый случай заражения. Были установлены четкие временные требования. Так, о каждом случае подозрения на COVID-19 требовалось сообщать в течение двух часов. Результаты теста на коронавирус требовали предоставить в течение 12 часов. На выявление лиц, находившихся в контакте с заболевшим, выделялось не более 24 часов.

Авторы Белой книги делают вывод, что "солидарность и сотрудничество - самое эффективное оружие для борьбы с пандемией

Среди не медицинских противоэпидемических мер, доказавших высокую эффективность, отмечаются ограничение мобильности, строгое социальное дистанцирование, а также вынос "первой линии обороны" на места, на уровень микрорайонов, где до сих пор практиковалась проверка температуры и наличия защитной маски. Важной мерой поддержания социальной стабильности во время эпидемии названа борьба со спекуляциями на рынках пищевых продуктов и средств индивидуальной защиты. Наблюдатели признают, что во время эпидемии КНР удалось эффективно предотвратить спекулятивный рост цен на продовольствие и защитные маски.

Повышенное внимание было уделено недопущению паники на волне распространения коронавируса. Для этого власти создали разветвленную многоканальную систему информирования населения об эпидемиологической ситуации. С 21 января Госкомздрав КНР начал ежедневно публиковать сводки об эпидемической ситуации в стране, с 3 февраля эти сводки начали переводить на английский, а затем на русский и другие самые распространенные языки мира. За время эпидемии пресс-канцелярия Госсовета КНР провела 160 с лишним пресс-конференций, на которых было отвечено на почти 1,5 тыс. насущных вопросов.

Основным же преимуществом КНР в борьбе с COVID-19 названа высокая способность страны к мобилизации государственных и общественных ресурсов на борьбу с кризисом. Так, срочная мобилизация медицинских средств позволила сократить сроки тестирования на коронавирус нового типа с двух дней до 4-6 часов. В наиболее пострадавшей от эпидемии провинции Хубэй число ежедневно проводимых тестов выросло с 300 в январе до 50 тыс. в середине апреля. Государство срочно развернуло 83 исследовательские программы, нацеленные на борьбу с коронавирусной инфекцией. Они уже приносят свои плоды: в КНР к клиническим испытаниям одобрено 5 вакцин и 10 медицинских препаратов от коронавируса нового типа. Были срочно разработаны и внедрены протоколы лечения COVID-19 при помощи средств традиционной китайской медицины, которые применялись в 92% случаев и доказали свою эффективность даже при врачевании пациентов в тяжелом и критическом состоянии.

Государству удалось мобилизовать финансы, в сжатые сроки собрав 162,5 млрд юаней (около $23 млрд) на борьбу с вирусом. Благодаря этим средствам стране удалось обеспечить 100-процентную доступность лечения от коронавирусной инфекции. Был внедрен принцип "сначала лечение, потом - оплата", при этом многих лечили совершенно бесплатно. На это китайское государство потратило немало денег. Средний размер счета за лечение от COVID-19 по Китаю составляет 23 тыс. юаней (более $3 тыс.), при этом в тяжелых случаях стоимость может достигать 150 тыс. ($21,5 тыс.), а в критических - миллиона юаней ($143 тыс.). Примечательно, что все 100-тысячные и миллионные счета китайское государство покрыло полностью.

Оперативно на борьбу с вирусом были мобилизованы представители госслужб. Так, в сердце распространения эпидемии - город Ухань - в январе-феврале было направлено 346 медицинских бригад в составе 42,6 тыс. медработников. Всего лишь за 10 дней в городе было развернуто 16 временных госпиталей на 14 тыс. коек. По всей стране на проверку температуры и выявление подозрительных случаев было оперативно мобилизовано 4 млн сотрудников районных управ. Мобилизовано производство защитных масок, ежедневный объем которого вырос с 5,86 млн в начале февраля до 200 млн к концу апреля.

Высокую способность к мобилизации показало и китайское общество: на борьбу с эпидемией встали 8,8 млн волонтеров, по стране на противодействие COVID-19 было собрано 39 млрд юаней ($5,57 млрд) пожертвований.

Высокая способность к мобилизации и оперативное реагирование на эпидемическую угрозу позволили Китаю одолеть неведомый доселе вирус за четыре месяца. В Белой книге отмечается, что с 29 апреля КНР перешла из состояния "народной войны" с COVID-19 в режим "профилактики и контроля" заболевания. К тому моменту стало очевидно и постэпидемическое возрождение национальной экономики. К концу апреля была возобновлена деятельность 99% крупных предприятий, 88,4% средних, малых и микропредприятий. Возобновлено осуществление 95% проектов государственного значения.

Со страниц Белой книги Китай еще раз поблагодарил международное сообщество за поддержку в самый трудный момент распространения COVID-19. Гуманитарную помощь Китаю в самое тяжелое время оказали 77 стран и 12 международных организаций. Впрочем, и сам Китай в долгу не остался. КНР оказала гуманитарную помощь 150 странам и четырем международным организациям, отправила 29 команд медиков для поддержки наиболее пострадавших от инфекции стран. В разгар пандемии Китай не остановил экспорт медицинского оборудования и средств защиты, с 1 марта по 31 мая поставив за рубеж более 70 млрд масок, 340 млн противочумных костюмов, 115 млн пар защитных очков, 225 млн наборов для тестирования COVID-19 и более 40 млн инфракрасных термометров. Более того, Китай выступил с рядом инициатив финансовой поддержки пострадавших от коронавируса беднейших стран. На эти цели КНР в течение двух лет выделит $2 млрд. КНР также приостановила обслуживание внешнего долга 77 беднейших стран в целях снижения их финансового бремени. Эта помощь оказывается "без всякой политической подоплеки и без преследования геополитических интересов", подчеркивают авторы доклада.

Авторы Белой книги делают вывод, что "солидарность и сотрудничество - самое эффективное оружие для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции". Они вновь призвали международное сообщество сплотить ряды для борьбы с COVID-19 и перестать использовать пандемию как предлог для сведения счетов с политическими оппонентами. "Мы выступаем категорически против политизации COVID-19. Общий враг человечества - это коронавирусная инфекция, а не отдельная страна или раса. Китай призывает международное сообщество отказаться от предрассудков, поиска "козлов отпущения" и политизации вируса. Нам нужно укрепить солидарность, сотрудничество и ответственность - только так мы добьемся победы над пандемией", - отмечается в документе.

Эксперты призвали извлечь политические, экономические и гуманитарные уроки из нынешней пандемии с тем, чтобы более эффективно противостоять будущим кризисам в системе глобального здравоохранения. Авторы Белой книги выдвинули ряд предложений по укреплению глобальной системы здравоохранения, повышению глобального "иммунитета" к новым заболеваниям и сопутствующим им проблемам. Они призвали к всеобщему признанию принципа "человеческая жизнь - превыше всего", созданию стабильных международных механизмов эпидемиологического мониторинга, раннего оповещения, совместного реагирования и оперативного сбора средств на борьбу с глобальными вызовами в сфере здравоохранения. "Китай призывает к построению глобального сообщества общего здоровья", - резюмируют авторы Белой книги.