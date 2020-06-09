Компания Honda приостановила поставки автомобилей из-за кибератаки

Японская компания Honda была вынуждена приостановить поставки автомобилей с нескольких заводов на территории страны из-за сбоя в работе внутренней сети. Причиной указанных неполадок могло стать вмешательство иностранных хакеров.

Сотрудники корпорации утром 8 июня не смогли воспользоваться внутренним почтовым сервисом, а также системой, которая регистрирует информацию о проверке машин, передает телерадиокомпания NHK.

По некоторым сведениям, неустановленные преступники совершили кибератаку на японскую корпорацию с территории другого государства. В настоящее время доступ к внутренней сети Honda ограничен. Специалисты выясняют детали произошедшего.