Закончен прием заявок на участие в открытом конкурсе по отбору кандидатов в российский отряд космонавтов. Он длился год - с 3 июня 2019-го. В условиях ограничений из-за коронавируса в Роскосмосе приняли решение: кто до 1 июня не сумел предоставить полный пакет документов, еще смогут "донести" их до конца месяца.

Кандидат в космонавты должен быть здоров физически, психически и психологически. На Земле, в частности, в гидролаборатории, отрабатывается все и вся. Но в космосе всегда остается вероятность возникновения ситуаций, когда от правильности принятия решения зависит не только программа полета, но и жизнь экипажа. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Всего конкурсной комиссией было принято 1404 обращения от тех, кто хотел бы сделать полеты в космос своей профессией. Прямо скажем, не много. Четыре года назад, когда был объявлен набор в отряд астронавтов США, там количество заявок едва ли не зашкалило: свыше 18 тысяч! Как бы там ни было, но и у нас звездный конкурс обещает быть жестким: в отряд планируется отобрать всего четырех человек. Конкурсная комиссия рассмотрела более 90 процентов претендентов. 28 кандидатов (среди них три женщины) уже получили приглашение на очный этап отбора.

Какие требования предъявляются к будущим космонавтам? Обязательное условие - российское гражданство. Высшее образование по направлениям подготовки: физико-математические и естественные науки, машиностроительные и инженерные специальности, летные. Возраст - не старше 35 лет. Рост - от 150 до 190 см, а вес - от 50 до 90 кг. Четко прописаны нормативные физические упражнения и ориентировочные результаты. Скажем, 1 км кандидат должен пробегать за 3 мин 30 с . Или бег на лыжах 5 км - за 24 мин 30 с. Плавание 800 м вольным стилем - за 20 мин 10 с, брассом - 22 мин 30 с.

По словам директора Института медико-биологических проблем РАН академика Олега Орлова, требования по медицинской части высокие: кандидат должен быть здоров физически, психически и психологически. "Мы будем обращать внимание на особенности кандидатов для возможности участия в лунных миссиях", - сказал ранее "РГ" ученый. Понятно, что новый набор космонавтов ориентирован прежде всего на полеты на перспективной космической технике.

Сейчас в российском отряде космонавтов только одна женщина - Анна Кикина. "Анна в группе подготовки для полетов на МКС, - поделился командир отряда Олег Кононенко. - И как все космонавты из этой группы, в ближайшей перспективе будет назначена в экипаж".

Космонавт должен обладать способностью работать в экстриме и в условиях жесткого дефицита времени

Всегда возникал вопрос: почему у американцев женщины летают вовсю, а у нас с момента начала космической эры на орбите побывали лишь четыре представительницы прекрасного пола. Как говорят, причина тому не какие-то чрезвычайные требования к женщинам. Как не раз отмечал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев, требования к желающим обоих полов при отборе очень похожи. "Там есть небольшая разница в физической подготовке, но с точки зрения знаний, мотивации - если человек не хочет, то ему нечего делать в отряде", - говорит он.

Мнение

Олег Кононенко, командир отряда космонавтов Роскосмоса, Герой России:

- Новый отбор кандидатов в отряд космонавтов, как и все предыдущие, проходит стандартно, с соблюдением последовательности необходимых этапов. Это достаточно длительный процесс, в ходе которого специалисты ЦПК должны провести большой комплекс мероприятий: проверка документов кандидатов на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности, тестирование знаний, оценка психологических качеств и физической подготовленности, медицинское обследование.

Комплекс медобследований - это наиболее трудная часть профессионального отбора, после которой большинство кандидатов не проходит на следующий этап. Несмотря на то что медицинские требования к претендентам несколько снизились, сама медицина и диагностическое оборудование усовершенствовались, и сейчас позволяют увидеть то, чего нельзя было увидеть полвека назад. Обнаружить то, о чем раньше врачи не имели никакого представления.

Работа космонавта - это особый вид экстремальной деятельности, предполагающей участие в сложных и опасных видах испытаний и тренировок, выполнение космического полета, работы в открытом космосе, требующие максимальной отдачи. Поэтому космонавт должен быть физически выносливым, иметь крепкий вестибулярный аппарат, обладать способностью работать в экстремальных ситуациях и в условиях жесткого дефицита времени, быстро находить выход из нештатных ситуаций.

Чрезвычайно важная составляющая деятельности космонавта - принятие решения. Когда полет проходит нормально или при наличии отклонений, которые относятся к предусмотренным нештатным и аварийным ситуациям, процедура принятия решения состоит в выборе вариантов выхода. К этому космонавт готовится на Земле. Однако предусмотреть все невозможно. И всегда остается вероятность, когда от правильности принятия решения зависит не только выполнение программы полета, но иногда и жизнь экипажа. И те жесткие требования, которые предъявляются к здоровью, физической подготовленности и профессиональной компетентности претендентов в отряд, достаточно оправданы. Поскольку проблемы, которые нам на Земле кажутся несущественными, под воздействием экстремальных космических условий могут стать фатальными.