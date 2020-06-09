Коронакризис негативно отразился на работе иностранных фирм в России

Новости

Михаилу Ефремову может грозить до семи лет лишения свободы за ДТП 08.06.2020
Военно-транспортный самолет ВВС США разбился в Ираке 08.06.2020
Садовое кольцо перекрыли после ДТП с Михаилом Ефремовым 08.06.2020
Опубликованы фото и видео ДТП с актером Михаилом Ефремовым 08.06.2020
ВОЗ: Россия должна быть готова к росту случаев заражения COVID-19 08.06.2020
Названа причина ДТП с участием Михаила Ефремова 08.06.2020
Актер Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы 08.06.2020
Артист Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы 08.06.2020
В Москве скончались 59 пациентов с коронавирусом 08.06.2020
"Газпром" заключил крупнейший контракт на поставку газа внутри России 08.06.2020
Синоптике предупредили россиян о сильной жаре 08.06.2020
В Калмыкии возбудили дело после убийства малолетних детей и их матери 08.06.2020
"Главная причина, чтобы вернуться": Киану Ривз о сценарии "Матрицы 4" 08.06.2020
В Сирии боевики попытались захватить населенный пункт в зоне деэскалации 08.06.2020
TikTok почти догнал по популярности YouTube у подростков 08.06.2020
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается 08.06.2020
В США суд установил залог для полицейского Човина в 1,25 млн долларов 08.06.2020
В Дагестане возбудили три дела за фейки о вертолетах с COVID-19 08.06.2020
Путин наградил посла РФ в Туркмении орденом Почета 08.06.2020
Иван Глазунов стал народным художником России 08.06.2020
Путин наградил эпидемиолога Малеева 08.06.2020
"Локомотив" покинул чемпион мира по футболу 08.06.2020
В США демократы представили законопроект о реформе полиции 08.06.2020
Путин поручил поддержать мукомолов 08.06.2020
Путин поручил продумать снижение стоимости перевозки сельхозпродукции по ж/д 08.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июня
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Могут ли оштрафовать водителя за неправильную посадку в автомобиль
Как изменятся российские поликлиники
Как изменятся российские поликлиники
08.06.2020 23:13
Рубрика: Экономика

Компаниям нужна поддержка

Коронакризис негативно отразился на работе иностранных фирм в России
Текст: Михаил Нестеров
Российская газета - Спецвыпуск № 123(8177)
Немецкий бизнес в России вследствие пандемии коронавирусной инфекции несет потери в сотни миллионов евро. При этом западные предприниматели в целом поддерживают антикризисный менеджмент российского руководства, но вот меры по поддержке экономики считают недостаточными. Такие мнения выявил опрос "Экономические последствия COVID-19", проведенный Российско-германской внешнеторговой палатой, объединяющей более 900 фирм-участников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Если экстраполировать результаты опроса на более чем 4200 немецких компаний, ведущих деятельность в России, то их потери уже сегодня исчисляются солидным трехзначным числом в миллионах евро", - заявил председатель правления Российско-германской ВТП Маттиас Шепп. Тем не менее явное большинство немецких компаний считает адекватными ограничительные меры по самоизоляции, принимаемые как в Германии, так и в России.

Фото: Пресс-служба Henkel
Немецкий концерн справился с вызовом пандемии

Однако меры, направленные против распространения COVID-19 в России, уже вынудили две трети компаний к частичной (48 процентов) или полной (18 процентов респондентов) остановке производства.

Но бизнес не опустил руки. Как сообщили "РГ" в "МАН Трак энд Бас РУС", компания быстро адаптировалась к сложным условиям работы, вызванным пандемией. Ряд мер, предпринятых в короткие сроки, обеспечили бесперебойную поставку запчастей, а также работу дилерских центров и филиалов в Санкт-Петербурге и Подольске. Несмотря на то, что все сотрудники офиса были вынуждены перейти на удаленный режим работы, все сервисные центры бренда продолжили обслуживать клиентов и производить ремонт коммерческого и пассажирского транспорта, разумеется, в соответствии со спецификой ограничительных мер в каждом регионе. Все работники были обеспечены средствами защиты и регулярно инструктировались о мерах безопасности и соблюдении дистанции во время выполнения технических операций. C 13 апреля 2020 года работа завода MAN в Санкт-Петербурге была полностью восстановлена и теперь завод функционирует в обычном режиме.

Явное большинство немецких компаний считает адекватными ограничительные меры по самоизоляции, принимаемые как в Германии, так и в России

Тем не менее подавляющее большинство респондентов (85 процентов) считают недостаточными предпринимаемые правительством меры по поддержке экономики. Так, 68 процентов компаний призывают смягчить требования налогового права в части сроков сдачи отчетности и штрафов. 58 процентов надеются на дополнительные субсидии и кредиты, в особенности для малых и средних предприятий (МСП). Более 40 процентов компаний хотят отмены ограничений на въезд в страну высококвалифицированных иностранных специалистов.

Меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые в России, не должны оказаться для иностранных компаний хуже, чем последствия самого вируса

Как ранее сообщил "РГ" посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, ряд менеджеров из Германии и других европейских стран, чье присутствие остро необходимо для осуществления руководства делами компаний в России, пока не могут въехать на территорию страны. По данным опроса ВТП, треть опрошенных топ-менеджеров немецких компаний попали в разряд "невъездных".

28 процентов опрошенных немецких компаний оценивают финансовые потери из-за коронакризиса в сумму до 1 миллиона евро

Более трети участников опроса ратуют за увеличение сроков подачи декларации о доходах для иностранных специалистов. Среди прочих предложений - призывы к снижению налоговой нагрузки и к компенсации расходов на выплату зарплат во время вынужденного простоя производства.

Фото: Ханс-Юрген Буркхард для проекта ВТП "Мастера России: сделано по-немецки"
Инвестиции немецких компаний в РФ продолжились даже во время эпидемии

И самое главное: зарубежные компании, локализованные в России и пополняющие российскую казну солидными суммами налогов, должны иметь право на все возможные меры поддержки, вне зависимости от доли иностранного капитала.

"Некоторые компании, локализовавшие производство и получившие статус российских акционерных обществ, не получают поддержки, так как материнские фирмы владеют более чем 50 процентами их капитала. Это отпугивает инвесторов и выглядит как штрафные санкции для тех, кто уже инвестировал средства в Россию, - говорит Маттиас Шепп, - последствия мер по борьбе с коронавирусом не должны оказаться хуже самого вируса. Руководству РФ необходимо поддержать экономику, обеспечить сплоченность общества и разработать стратегии, чтобы не допустить затяжного экономического кризиса с волнами банкротств и массовой безработицей".

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Ирина Фурсова

Экономика Отрасли Промышленность

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Мишустин объявил о частичном снятии ограничений для зарубежных поездок
Как Москва будет возвращаться к привычной жизни
Путин подписал закон об увеличении минимального пособия на первого ребенка
В России появится федеральный регистр сведений о населении
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
Будет ли продлена программа льготной ипотеки
Чем мы дышим в самолете: специалисты развенчали популярные мифы