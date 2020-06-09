Коронакризис негативно отразился на работе иностранных фирм в России

Немецкий бизнес в России вследствие пандемии коронавирусной инфекции несет потери в сотни миллионов евро. При этом западные предприниматели в целом поддерживают антикризисный менеджмент российского руководства, но вот меры по поддержке экономики считают недостаточными. Такие мнения выявил опрос "Экономические последствия COVID-19", проведенный Российско-германской внешнеторговой палатой, объединяющей более 900 фирм-участников.

"Если экстраполировать результаты опроса на более чем 4200 немецких компаний, ведущих деятельность в России, то их потери уже сегодня исчисляются солидным трехзначным числом в миллионах евро", - заявил председатель правления Российско-германской ВТП Маттиас Шепп. Тем не менее явное большинство немецких компаний считает адекватными ограничительные меры по самоизоляции, принимаемые как в Германии, так и в России.

Однако меры, направленные против распространения COVID-19 в России, уже вынудили две трети компаний к частичной (48 процентов) или полной (18 процентов респондентов) остановке производства.

Но бизнес не опустил руки. Как сообщили "РГ" в "МАН Трак энд Бас РУС", компания быстро адаптировалась к сложным условиям работы, вызванным пандемией. Ряд мер, предпринятых в короткие сроки, обеспечили бесперебойную поставку запчастей, а также работу дилерских центров и филиалов в Санкт-Петербурге и Подольске. Несмотря на то, что все сотрудники офиса были вынуждены перейти на удаленный режим работы, все сервисные центры бренда продолжили обслуживать клиентов и производить ремонт коммерческого и пассажирского транспорта, разумеется, в соответствии со спецификой ограничительных мер в каждом регионе. Все работники были обеспечены средствами защиты и регулярно инструктировались о мерах безопасности и соблюдении дистанции во время выполнения технических операций. C 13 апреля 2020 года работа завода MAN в Санкт-Петербурге была полностью восстановлена и теперь завод функционирует в обычном режиме.

Явное большинство немецких компаний считает адекватными ограничительные меры по самоизоляции, принимаемые как в Германии, так и в России

Тем не менее подавляющее большинство респондентов (85 процентов) считают недостаточными предпринимаемые правительством меры по поддержке экономики. Так, 68 процентов компаний призывают смягчить требования налогового права в части сроков сдачи отчетности и штрафов. 58 процентов надеются на дополнительные субсидии и кредиты, в особенности для малых и средних предприятий (МСП). Более 40 процентов компаний хотят отмены ограничений на въезд в страну высококвалифицированных иностранных специалистов.

Меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые в России, не должны оказаться для иностранных компаний хуже, чем последствия самого вируса

Как ранее сообщил "РГ" посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр, ряд менеджеров из Германии и других европейских стран, чье присутствие остро необходимо для осуществления руководства делами компаний в России, пока не могут въехать на территорию страны. По данным опроса ВТП, треть опрошенных топ-менеджеров немецких компаний попали в разряд "невъездных".

28 процентов опрошенных немецких компаний оценивают финансовые потери из-за коронакризиса в сумму до 1 миллиона евро

Более трети участников опроса ратуют за увеличение сроков подачи декларации о доходах для иностранных специалистов. Среди прочих предложений - призывы к снижению налоговой нагрузки и к компенсации расходов на выплату зарплат во время вынужденного простоя производства.

И самое главное: зарубежные компании, локализованные в России и пополняющие российскую казну солидными суммами налогов, должны иметь право на все возможные меры поддержки, вне зависимости от доли иностранного капитала.

"Некоторые компании, локализовавшие производство и получившие статус российских акционерных обществ, не получают поддержки, так как материнские фирмы владеют более чем 50 процентами их капитала. Это отпугивает инвесторов и выглядит как штрафные санкции для тех, кто уже инвестировал средства в Россию, - говорит Маттиас Шепп, - последствия мер по борьбе с коронавирусом не должны оказаться хуже самого вируса. Руководству РФ необходимо поддержать экономику, обеспечить сплоченность общества и разработать стратегии, чтобы не допустить затяжного экономического кризиса с волнами банкротств и массовой безработицей".