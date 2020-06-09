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9 июня 2020 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 8 июня 2020 года № 84-рг "О снятии отдельных ограничений и внесении изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Возобновить с 15.06.2020 работу отделов "Мои документы" государственного автономного учреждения "Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса" в штатном режиме.

2. Возобновить плановую госпитализацию со сроком госпитализации не более 7 дней для оказания помощи пациентам с заболеваниями, не требующими продленной искусственной вентиляции легких, при соблюдении следующих условий:

размещение в палате не более 2 человек с заполнением циклично по дате не позднее 2 суток с даты госпитализации первого пациента;

разделение плановых и экстренных потоков на всех этапах оказания медицинской помощи;

наличие в палате санитарного узла;

проведение всех медицинских манипуляций в палате;

организация питания в палате;

изоляция палатного блока от вспомогательных и диагностических функциональных подразделений;

проведение обследований, необходимых для плановой госпитализации в условиях стационара, в процессе плановой госпитализации;

работа медицинского персонала в средствах индивидуальной защиты второго класса.

3. Открыть аттракционы на открытом воздухе, за исключением надувных аттракционов, батутов, с соблюдением противоэпидемических требований и рекомендаций, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при соблюдении следующих условий:

исключение проведения массовых мероприятий;

разметка территории в зоне касс и в зоне ожидания на аттракционы для обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 метра;

рассадка на аттракционы с соблюдением социального дистанцирования 1,5 метра;

перед каждым аттракционом и у касс обязательное наличие дозаторов для обработки рук дезинфицирующими средствами;

обработка оборудования и инвентаря ежедневно 2 раза в сутки с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

обработку осуществлять в отсутствие посетителей, заблаговременно до их приема;

соблюдение масочного режима (использование средств индивидуальной защиты органов дыхания) обслуживающим персоналом и сотрудниками организаций, находящихся на территории аттракционов (в том числе парков аттракционов);

трансляция объявлений о правилах соблюдения социального дистанцирования и масочного режима не реже 1 раза в 1 час.

4. Разрешить работу детских развлекательных центров на открытом воздухе (в том числе на прилегающих территориях детских развлекательных центров) с соблюдением противоэпидемических требований и рекомендаций, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, при соблюдении следующих условий:

исключение проведения массовых мероприятий;

ограничение общего количества детей в зависимости от площади детских спортивных и развлекательных площадок не более 1 человека на 4 квадратных метра;

ограничение доступа на детские спортивные и развлекательные площадки, аттракционы лиц, не связанных с организацией их работы, за исключением родителей или лиц, их заменяющих;

обработка оборудования и инвентаря 2 раза в сутки ежедневно с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

обработку осуществлять в отсутствие посетителей (в том числе детей), заблаговременно до их приема.

5. Внести в подпункт 3.9 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 №41-рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 16.04.2020 №48-рг, от 25.04.2020 №55-рг, от 28.04.2020 №57-рг, от 11.05.2020 №62-рг, от 24.05.2020 №69-рг, от 29.05.2010 №73-рг, от 04.06.2020 №80-рг) изменение, изложив его в следующей редакции:

"3.9. Плановую госпитализацию, за исключением оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы, болезнями эндокринной системы (кроме хирургического лечения), пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии, искусственного прерывания беременности в сроке до 12 недель, а также за исключением плановой госпитализации со сроком госпитализации не более 7 дней для оказания помощи пациентам с заболеваниями, не требующими продленной искусственной вентиляции легких, при соблюдении условий, установленных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса.".

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



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