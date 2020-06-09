"Ленком" получил 400 высокоточных тестов на антитела к COVID-19

Артисты легендарного "Ленкома" смогут протестироваться на антитела к коронавирусу. Партию 400 высокоточных тестов театру передали глава компании "Авивир" Наталья Рабинович и председатель попечительского совета "Лиги защитников пациентов", член Общественной палаты РФ Владимир Слепак.

"Взаимодействие отечественного бизнеса, общественных организаций и прославленных творческих коллективов стало нашей доброй традицией, - сказал руководитель театра, заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер, принимая подарок. - Другого подхода и не может быть! Когда мы приглашаем к себе гостей, а театр готовит для москвичей и гостей столицы шесть новых постановок, мы обязаны предоставить зрителям не только возможность увидеть отличный спектакль, но и гарантировать, что мы соблюдаем выполнение всех противоэпидемических правил".

Как сказала Наталья Рабинович, за время ограничений и самоизоляции москвичи очень соскучились по своему городу, свежему воздуху, культурным мероприятиям. "Мы надеемся, что наш вклад поможет любимому театру как можно скорее возобновить свою работу и постепенно вернуться к привычной жизни", - отметила Рабинович. - С самого начала эпидемии медики по всей стране столкнулись с необходимостью быстро и качественно диагностировать коронавирусную инфекцию. Нам буквально за месяц удалось подобрать, зарегистрировать и наладить поставки сразу нескольких тест-систем корейских производителей, которые на сегодняшний день являются наиболее точными и показывают стабильное качество от серии к серии. Корея одна из первых в мире смогла значительно продвинуться в борьбе с коронавирусом".