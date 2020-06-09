Постановление правительства Ленинградской области от 9 июня 2020 года № 390 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" следующие изменения:

дополнить пунктом 1.2.9 следующего содержания:

"1.2.9. Организовать выдачу воспитанникам государственных образовательных организаций Ленинградской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования, набора пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) или предоставление соразмерной денежной компенсации на основании заявления родителей (законных представителей) в период с 1 по 15 июня 2020 года включительно (из расчета 10 календарных дней), за исключением дней фактического нахождения в образовательной организации.";

дополнить пунктом 1.3.8 следующего содержания:

"1.3.8. Организовать в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области, выдачу воспитанникам льготных категорий групп дошкольного образования, родительская плата за питание с которых не взимается, а также оказавшимся после 30 марта 2020 года в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), набора пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) или предоставление соразмерной денежной компенсации на основании заявления родителей (законных представителей) в период с 1 по 15 июня 2020 года включительно (из расчета 10 календарных дней), за исключением дней фактического нахождения в образовательной организации.

Выделить комитету общего и профессионального образования Ленинградской области из областного бюджета Ленинградской области средства в форме иных межбюджетных трансфертов на обеспечение по заявлениям родителей сухими пайками воспитанников, не посещающих дежурные группы дошкольных образовательных организаций, исходя из стоимости одного дня питания, установленного в муниципальном районе (городском округе).

Порядок определения объема и предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также распределение утверждаются постановлением Правительства Ленинградской области.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







