"Матч ТВ" уже начал показ встреч главной польской лиги по футболу

Со вторника холдинг "Матч ТВ" начал в прямой трансляции показ матчей высшего дивизиона чемпионата Польши по футболу. Соревнования официально называются "Ekstraklasa". Это солидный турнир с богатыми традициями и хорошими исполнителями.

Станислав Черчесов, нынешний главный тренер четвертьфиналиста домашнего для нас чемпионата мира-2018 сборной России, перед своим назначением в главную команду страны работал именно в польском чемпионате.

Черчесов в сезоне 2015/16 с варшавской "Легией" выиграл чемпионат и Кубок страны. А в августе 2016-го специалист возглавил национальную дружину.

В "Ekstraklasa" с участием 16 команд осталось провести всего два тура предварительного этапа. Без учета результатов поздних четырех игр лидировали "Легия" (57 очков) и "Пяст" из Гливице (49).