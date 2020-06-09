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09.06.2020 20:40
Рубрика: Власть

Правила хорошего отдыха

Валентина Матвиенко призвала губернаторов гибко подходить к организации летних лагерей
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(8178)
Летняя оздоровительная кампания для детей в этом году пройдет по особым правилам. Среди возможных новшеств - тестирование детей и воспитателей на коронавирус, введение возрастного ограничения для персонала лагерей, сокращение смен и план действий на случай, если инфекция все же проникнет в коллектив.
Родителям рекомендовали не приезжать к ребенку в лагерь, а общаться через интернет. Фото: Владимир Аносов/РГ Родителям рекомендовали не приезжать к ребенку в лагерь, а общаться через интернет. Фото: Владимир Аносов/РГ
Родителям рекомендовали не приезжать к ребенку в лагерь, а общаться через интернет. Фото: Владимир Аносов/РГ

Во вторник эти и другие вопросы обсуждались в режиме видеоконференции на совещании с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. На связь с парламентариями и членами правительства вышли также руководители нескольких регионов страны.

"Вопрос, который сегодня волнует всех нас, - это организация летнего отдыха", - сказала Валентина Матвиенко. Она напомнила, что ограничения начнут постепенно снимать с 1 июля. "При этом, безусловно, перезапуск оздоровительной кампании должен осуществляться при неукоснительном соблюдении всех санитарных требований", - подчеркнула спикер.

Перезапуск оздоровительной кампании должен осуществляться при неукоснительном соблюдении всех санитарных требований

Роспотребнадзор уже выпустил разумные, по ее мнению, предложения по организации детского отдыха, "но выполнить их на местах будет крайне непросто". "Здесь, конечно, нужно подключаться местным органам власти. Надо не в ущерб безопасности и здоровью детей находить, где это возможно, гибкие решения, вести постоянный диалог с Роспотребнадзором и минздравом, подключать некоммерческий сектор и социально ориентированный бизнес", - сказала Валентина Матвиенко.

Здоровье детей было и остается приоритетом правительства, отметила вице-премьер Татьяна Голикова. Говоря о ситуации с коронавирусом, она сообщила, что несовершеннолетние составили 7,5% от общего числа инфицированных. Тем не менее расслабляться не стоит, и летние смены в этом году пройдут при повышенных мерах безопасности. Возможно, всех прибывающих в лагерь будут тестировать на коронавирус. По словам главы Роспотребназдора Анны Поповой, в методических рекомендациях подобного требования нет. "Мы не предполагали обследовать детей. Если такая потребность есть и она обоснованна, то мы готовы это рассмотреть", - сказала она.

Фото: iStock
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Попова допустила также сокращение летних смен с 21 до 14 дней, "если это не противоречит каким-то другим документам". Дело с том, что "21 день - это оздоровление, а летний отдых 14 дней всегда был и будет", пояснила она, добавив, что рекомендации ведомства позволяют сократить смены.

В документах Роспотребнадзора есть и еще одно ограничение. "Мы не рекомендуем приглашать на работу в летнюю оздоровительную кампанию в этом году людей старшего возраста", - сказала Попова, добавив, что для этой категории особенно велики риски заразиться коронавирусом.

В минздраве также призывают не устраивать родительские дни. "Мы рекомендовали для профилактики заносов инфекции отменить посещения родителями, особенно при коротких сменах. При этом общение детей, конечно же, нужно сохранить с использованием сети интернет", - заявил глава ведомства Михаил Мурашко. "Также минздрав разработал памятку для вожатых по профилактике и раннему выявлению новой коронавирусной инфекции у детей, она разослана в регионы РФ", - добавил он.

Кроме того, медпункт обязательно должен иметь изоляторы, считают в минздраве. И в каждом лагере должен быть "приказ по маршрутизации в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе с пациентами с подозрениями на инфекционный процесс, и контактные телефоны медицинской организации, в которую должен госпитализироваться ребенок", отметил Мурашко.

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"На сегодняшний день динамическая ситуация у нас стабильная, неуклонное снижение ежедневного количества регистрируемых случаев есть, поэтому мы надеемся, что к 1 июля превалирующее количество субъектов РФ могут начать работу загородных оздоровительных учреждений", - заявила Анна Попова.

В Роспотребнадзоре надеются, что и учебный год стартует вовремя. Мы надеемся, что, как положено, 1 сентября", - сказала глава ведомства.

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