МЧС: Региональным властям следует увеличить территории пляжей

МЧС предлагает региональным властям в период эпидемии увеличить территории пляжей и зон купания. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. С учетом того, что этим летом основной упор будет сделан на внутренний туризм, у отдыхающих должна быть возможность свободно отдыхать у моря.

"Требование соблюдать дистанцию на отдыхе в полтора-два метра, сократит поток отдыхающих. Расширение зон отдыха поможет избежать такой ситуации. При этом важно, чтобы и арендаторы пляжей подготовили дополнительные спасательные вышки", - со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

Спасатели советуют избегать стихийных мест отдыха, поскольку именно "дикие пляжи" пополняют статистику несчастных случаев на воде. Всего этим летом в регионах страны могут быть открыты более 3,5 тысяч пляжей. Большинство из них в Краснодарском крае и в Крыму.