Медведев: Иностранцы совершили в РФ почти 15 тысяч преступлений в этом году

Иностранные граждане в России совершили в этом году почти 15 тысяч преступлений, рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, положение дел в миграционной сфере вызывает серьезную обеспокоенность.

"В текущем году иностранными гражданами совершено почти 15 тысяч преступлений - это несколько меньше, чем в прошлом", - сказал Медведев.

Но надо иметь в виду, что многие приехавшие на заработки в РФ потеряли работу из-за кризиса, и в то же время в силу ограничений, введённых практически всеми странами, они не могут вернуться на родину, обратил внимание зампред Совбеза.

"Это может в значительной степени обострить криминогенную обстановку, привести к увеличению числа преступлений в этой области", - заявил Дмитрий Медведев.