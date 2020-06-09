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09.06.2020 22:47
Рубрика: Власть

Попали в сеть

Дмитрий Медведев рассказал о росте киберпреступности в РФ во время пандемии
Текст: Ксения Воронцова
Российская газета - Столичный выпуск № 124(8178)
Количество киберпреступлений за последние пять месяцев в России выросло примерно на 85% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и под удар попадают простые граждане, в первую очередь пожилые люди, рассказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Во вторник он провел совещание по разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года. Предыдущая была подписана в 2013 году на 7 лет и нуждается в обновлении с учетом изменившихся обстоятельств и на долгосрочную перспективу.

Мошенник пытался получить страховку по поддельным документам

Дмитрий Медведев выразил надежду, что страна уже выходит из крайне сложного периода пандемии коронавируса. "В целом наша система общественной безопасности доказала свою эффективность и в этот период. Нам удалось не допустить паники среди людей, как это происходило в некоторых других странах. И как следствие, в целом избежать обострения криминогенной ситуации", - заверил он.

В общем количестве правонарушений удельный вес интернет-преступлений вырос почти в 2 раза

Примером того, как все может развиваться во время пандемии, стали события в США. Зампред Совбеза считает, что беспорядки, чем бы они ни были вызваны, создают угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав многих людей. При этом в РФ в период коронавируса число правонарушений в целом уменьшилось, заметил Медведев, но все зависит и от региона, и от сферы преступления. В пример он привел ситуацию с мошенничеством в сети - и компании, и граждане вынуждены были обратиться к цифровым технологиям, за ними последовали и преступники. "За последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч", - сообщил зампред Совета безопасности. Это примерно на 85% больше, чем за такой же период прошлого года. В общем количестве правонарушений удельный вес киберпреступлений также увеличился почти в 2 раза. У мошенников появляются новые схемы, приемы, а под ударом оказываются простые россияне, которые не всегда могут правильно сориентироваться, особенно пожилые.

Фото: youtube.com
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Положение дел в миграционной сфере также вызывает тревогу. "В текущем году иностранными гражданами совершено почти 15 тысяч преступлений - это несколько меньше, чем в прошлом", - сказал Медведев. Но надо иметь в виду, что многие приехавшие на заработки в РФ потеряли работу, и в то же время в силу ограничений не могут вернуться на родину. Это может обострить криминогенную обстановку, заявил он.

Эти факторы надо учесть при подготовке проекта концепции, заметил Медведев, но призвал помнить и о других угрозах. "Я исхожу из того, что этот проект мог бы быть подготовлен в ближайшие месяцы, и уже в четвертом квартале текущего года его можно было бы представить для рассмотрения на оперативном совещании Совета безопасности, а потом уже он может быть представлен на утверждение президенту", - заявил он.

Власть Безопасность Президент Совет Безопасности Пандемия коронавируса COVID-19

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