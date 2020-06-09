Количество киберпреступлений за последние пять месяцев в России выросло примерно на 85% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и под удар попадают простые граждане, в первую очередь пожилые люди, рассказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Во вторник он провел совещание по разработке проекта концепции общественной безопасности в РФ до 2030 года. Предыдущая была подписана в 2013 году на 7 лет и нуждается в обновлении с учетом изменившихся обстоятельств и на долгосрочную перспективу.

Дмитрий Медведев выразил надежду, что страна уже выходит из крайне сложного периода пандемии коронавируса. "В целом наша система общественной безопасности доказала свою эффективность и в этот период. Нам удалось не допустить паники среди людей, как это происходило в некоторых других странах. И как следствие, в целом избежать обострения криминогенной ситуации", - заверил он.

В общем количестве правонарушений удельный вес интернет-преступлений вырос почти в 2 раза

Примером того, как все может развиваться во время пандемии, стали события в США. Зампред Совбеза считает, что беспорядки, чем бы они ни были вызваны, создают угрозу общественной безопасности и ведут к нарушению прав многих людей. При этом в РФ в период коронавируса число правонарушений в целом уменьшилось, заметил Медведев, но все зависит и от региона, и от сферы преступления. В пример он привел ситуацию с мошенничеством в сети - и компании, и граждане вынуждены были обратиться к цифровым технологиям, за ними последовали и преступники. "За последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч", - сообщил зампред Совета безопасности. Это примерно на 85% больше, чем за такой же период прошлого года. В общем количестве правонарушений удельный вес киберпреступлений также увеличился почти в 2 раза. У мошенников появляются новые схемы, приемы, а под ударом оказываются простые россияне, которые не всегда могут правильно сориентироваться, особенно пожилые.

Положение дел в миграционной сфере также вызывает тревогу. "В текущем году иностранными гражданами совершено почти 15 тысяч преступлений - это несколько меньше, чем в прошлом", - сказал Медведев. Но надо иметь в виду, что многие приехавшие на заработки в РФ потеряли работу, и в то же время в силу ограничений не могут вернуться на родину. Это может обострить криминогенную обстановку, заявил он.

Эти факторы надо учесть при подготовке проекта концепции, заметил Медведев, но призвал помнить и о других угрозах. "Я исхожу из того, что этот проект мог бы быть подготовлен в ближайшие месяцы, и уже в четвертом квартале текущего года его можно было бы представить для рассмотрения на оперативном совещании Совета безопасности, а потом уже он может быть представлен на утверждение президенту", - заявил он.