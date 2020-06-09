Мэйвезер вызвал Макгрегора на бой-реванш

Экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйвезер-младший снова бросил вызов бойцу смешанных единоборств ирландцу Конору Макгрегору.

В августе 2017 года в поединке по правилам бокса Мэйвезер отправил Макгрегора в технический нокаут и довел количество своих побед до красивой цифры - 50. После этого американец больше не выходил на ринг и завершил профессиональную карьеру.

Несколько дней назад Конор сделал аналогичное заявление. Это уже третья попытка ирландца уйти на пенсию. На этот раз из-за отсутствия достойного соперника. Тогда предложение Мэйвезера должно его заинтересовать.

- Ты говорил Майку Тайсону, что побьешь меня во втором поединке, а теперь завершаешь карьеру, - прокомментировал Мэйвезер публикацию Макгрегора в "Инстаграме". - Если захочешь одолеть лучшего в истории, я буду готов и снова накажу тебя на ринге.