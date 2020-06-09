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09.06.2020 18:23
Рубрика: Власть

Меркель позвонила Путину обсудить коронавирус, Украину, Сирию и Ливию

Текст: Кира Латухина

Лидеры России и Германии провели телефонный разговор. Речь шла о борьбе с коронавирусом, внутриукраинском конфликте, ситуации в Сирии и Ливии. Разговор состоялся по инициативе Берлина.

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили актуальные вопросы борьбы с пандемией. Президент России и канцлер ФРГ подтвердили настрой на тесное взаимодействие по линии министерств здравоохранения и других профильных структур, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Лидеры продолжили обмен мнениями по внутриукраинскому конфликту. Высказана озабоченность отсутствием прогресса в реализации Минских договоренностей и парижских решений "нормандской четверки". Отмечена важность активизации переговорного процесса в контактной группе и в "нормандском формате". Путин вновь подчеркнул целесообразность прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, направленного, в том числе, на согласование шагов по последовательному выполнению Минских договоренностей.

Путин и Меркель выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий в Ливии. Акцентирована безальтернативность скорейшего прекращения огня и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН. Президент России положительно оценил посреднические усилия Египта по мирному урегулированию ливийского кризиса.

Также лидеры рассмотрели ключевые аспекты ситуации в Сирии, в том числе связанные с обеспечением гуманитарных потребностей, и условились о дальнейших контактах.

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