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09.06.2020 21:13
Рубрика: Власть

МИД: РФ за мирный диалог по Арктике, но готова защищать свои интересы

Текст: Диана Ковалева

Россия видит в Арктике арену для сотрудничества, но готова ответить, если кто-то из партнеров по региону поставит под сомнение возможность Москвы защищать здесь свои интересы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Арктика все еще может рассматриваться как область сотрудничества, нежели соперничества. И Арктический совет предлагает для такой кооперации все возможности... Но вместе с тем Россия не будет молчать, если кто-либо, не буду показывать пальцем, поставит под сомнение нашу возможность защищать собственные интересы, в том числе безопасности, в этом регионе", - сказал Рябков в ходе онлайн-дискуссии, посвященной отношениям между США и РФ и организованной нью-йоркским Советом по международным отношениям.

Дипломат также подчеркнул, что Арктический совет некогда играл роль площадки для профессионального диалога военных представителей стран-членов, и Россия намерена способствовать возобновлению этой практики.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Арктика: битва за ресурсы

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