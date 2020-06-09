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09.06.2020 19:27
Рубрика: Экономика

Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности

Текст: Светлана Ментюкова
Премьер Михаил Мишустин утвердил Стратегию развития обрабатывающей промышленности, предусматривающую рост экспорта российских несырьевых товаров до 205 млрд долларов в год.

Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Фото: РИА Новости
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Документ представляет сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года и на период до 2035-го и определяет основные направления промышленной политики в отношении перерабатывающих отраслей, находящихся в сфере ведения Министерства промышленности и торговли.

"К 2024 году документом предусматривается увеличение количества компаний отрасли, осуществляющих инновации, до 50% от их общего числа, повышение затрат на цифровизацию до 5,1% от создаваемой валовой добавленной стоимости, рост производительности труда на средних и крупных предприятиях темпами не ниже 5% в год, достижение объёма экспорта промышленной продукции в размере 205 млрд долларов в год, в том числе продукции машиностроения - 60 млрд долларов", - говорится в сообщении кабмина.

Фото: Пресс-служба НИУ ВШЭ в Санкт-Петербург
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Там также отмечено, что по итогам реализации стратегии рост индекса производства обрабатывающей промышленности должен составить к 2024 году - 116%, к 2035 году - 192% (за базовые приняты соответствующие показатели за 2019 год).

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), объем российского несырьевого неэнергетического экспорта в денежном выражении по итогам 2019 года достиг 154,5 млрд долларов. Общий товарооборот России за 2019 год составил 663,2 млрд долларов (из них экспорт - 420,4 млрд долларов, импорт - 242,8 млрд долларов).

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