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09.06.2020 19:44
Рубрика: Экономика

Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти в 2020 году

Текст: Сергей Тихонов

Процесс сокращения мировых запасов нефти в хранилищах начнется в июне этого года и продолжится до конца 2021 года, сообщают РИА Новости со ссылкой на доклад американского ведомства.

В документе улучшен прогноз по цене марки итога 2020 года с 34,13 долларов за баррель до 38,02 долларов за баррель, а также ожидается уже в 3 квартале этого года возникновение дефицита предложения на мировом рынке в размере 2,9 млн баррелей в сутки. При этом ухудшен прогноз по падению спроса на нефть - до 8,2 млн баррелей в сутки.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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По мнению авторов доклада, внутренняя добыча нефти в США в 2020 году снизится до 11,6 млн баррелей в сутки (в прошлом прогнозе - 11,7 млн баррелей в сутки), а в 2021 году до 10,8 млн баррелей в сутки.

По данным минэнерго США, в апреле и мае добыча нефти в стране снизилась на 1 млн баррелей в сутки из общего сокращения производства в странах не входящих в нефтяной картель ОПЕК. В том числе России, номинальная доля которой в сокращении составляет 2,5 млн баррелей в сутки.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире США Цена на нефть

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